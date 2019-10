Presó per fer contraban de tabac comprat al Pas

La justícia francesa va condemnar dos homes a penes d’entre un any i un any i mig de presó per fer contraban de tabac a França procedent del Principat. Segons la Dépêche du Midi,les fets es remunten al 12 d’octubre del 2015, quan la gendarmeria de Lavelanet, al departament de l’Arieja, va detenir els tres implicats en el cas -un d’ells era un jove que va ser jutjat per un tribunal de menors- després que intentessin escapar-se de la policia. Malgrat els intents de resistència dels condemnats, els agents finalment els van poder arrestar després d’una persecució amb cotxe pels carrers de Lavelanet. Van acabar detinguts després d’intentar escapar-se a peu durant uns metres.

A dins del vehicles hi anaventres homes, un dels quals menor d’edat. Segons la investigació portada a terme pel jutjat francès d’instrucció, els homes s’havien aprovisionat de 168 cartrons de tabac que havien comprat al Pas de la Casa. Segons la mateixa investigació, es va determinar que tots tres feien els viatges de manera «regular» a la localitat encampadana i rebien entre 60 i 100 euros pel trajecte.

Segons la versió dels investigadors, treballaven per una xarxa formada almenys per un pare i un fill, que és el menor d’edat retingut i que, segons la versió dels altres dos arrestats, els estava amenaçant amb un ganivet i que per això no van aturar el cotxe quan la gendarmeria els ho va demanar.

Segons el servei de duanes, el sistema emprat era sofisticat ja que van fer servir altres cotxes per situar-los davant seu i intentar així fer perdre la pista a la policia.Un dels detinguts, de nacionalitat algeriana, tenia una ordre anterior de la justícia francesa, que l’havia expulsat del país.