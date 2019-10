Talls a l’RN116 per anar d’Andorra a Perpinyà

Està previst que les obres durin un total de set setmanes, cosa que provocarà el tancament total de la ruta durant algunes nits, i també durant cinc dies sencers (del 21 al 26 d’octubre). Els vehicles seran desviats per diferents carreteres alternatives. Durant la resta de dies en què es produeixin talls parcials a les vies, s’instaurarà un sistema de pas alternatiu amb la finalitat de repercutir el mínim possible al trànsit de vehicles. Del 7 d’octubre al 14 d’octubre els treballs es faran sota el sistema de circulació alterna, mentre que del 14 al 18 d’octubre la ruta estarà tallada durant la nit. Del 26 d’octubre al 22 de novembre també s’habilitarà un pas alternatiu de vehicles a la mateixa carretera.

Per El Periòdic

