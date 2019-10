El PS demana reunir-se amb Macron per l’avortament

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha enviat una carta al gabinet d’Emmanuel Macron per sol·licitar una reunió amb el Copríncep francès amb la finalitat de tractar el tema de la despenalització de l’avortament. Davant de la impossibilitat de poder preguntar a Macron per aquesta qüestió davant en la sessió del Consell d’Europa de dimarts a Estrasburg, López vol parlar directament amb el president francès perquè faci un gest a l’hora d’avançar en la despenalització de l’avortament a Andorra en els tres supòsits bàsics.

«Jo penso que en algun moment hi haurà d’haver un diàleg entre els dos coprínceps», diu López, que acusa Joan-Enric Vives «d’interferir» en la vida dels andorrans. López defensa poder reunir-se amb Macron de la mateixa manera que tots els partits i grups parlamentaris poden reunir-se amb el Copríncep episcopal.

Ara bé, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, que és membre de la delegació andorrana al Consell d’Europa, reconeix que li hauria agradat preguntar al president francès perquè es pronunciés davant dels representants de la resta de països de l’ens, però no va ser possible pel retard de Macron a l’Assemblea i perquè el seu discurs va durar més del previst. El fet d’exposar Macron davant l’audiència, segons López, hauria pogut ajudar «a superar» aquesta situació per defensar el dret de les dones a interrompre l’embaràs de manera voluntària en els tres supòsits bàsics. «Nosaltres pensem que és necessari que un cap d’Estat es reuneixi amb els seus ciutadans, que conegui la situació del país i que no visqui en cert estat d’aïllament», va dir.