Nova contractació per perforar el túnel de Tresponts

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) que construeix el túnel de Tresponts, formada per Copcisa i Acciona, ha anunciat que ja compta amb una nova empresa per completar les tasques de perforació i, concretament, les galeries d’evacuació, després que l’anterior subcontractada, OSSA, va abandonar l’obra ara fa tres setmanes –el 10 de setembre passat– per desavinences econòmiques amb l’adjudicatària.



Després de fer-se públic aquest desacord, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya va instar l’UTE a trobar de manera imminent una altra empresa per finalitzar les perforacions, després que OSSA ja havia culminat l’obertura del túnel principal. Des del Govern van recordar que el contracte preveu penalitzacions a les empreses responsables en cas que hi hagi retards en els terminis previstos d’execució.



Segons va publicar ahir el diari Segre, ara ja s’ha tancat l’acord amb la nova companyia i es preveu que aquesta part del projecte es reactivi les properes setmanes. Tot i això, apunten les mateixes informacions, abans de començar a treballar l’empresa haurà d’obtenir el permís d’ús d’explosius que es requereix sempre en obres com aquesta. Tan bon punt s’hagi tramitat aquesta autorització, es reprendran les voladures a la zona.

La Plataforma del Túnel de Tres Ponts havia enviat una carta a la Generalitat per demanar-li explicacions pel que fa a la «paralització parcial» de les obres. El col·lectiu veïnal demanava que es concretés quant de temps estaria aturada la part de perforació de les galeries d’evacuació. Les setmanes anteriors, des del Govern es va matisar que el projecte no havia quedat aturat perquè sí que han seguit endavant segons allò previst d’altres treballs relatius a la construcció del túnel, informa RàdioSeu.