Les estacions d’esquí donen allotjament als seus temporers

«Les estacions d’esquí ja han donat resposta a les necessitats dels seus treballadors», va informar ahir el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, en relació amb les dificultats que aquests poden trobar a l’hora de cercar un pis on allotjar-se durant la temporada d’hivern. De fet, Gallardo va explicar que han estat les mateixes estacions les que així li van fer saber al ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, tot i que no van transcendir les condicions. «Els que poden tenir més problemes són els treballadors temporers que no es dediquen al sector de la neu», va reconèixer el responsable de la cartera d’Economia.



Cal recordar que fa un parell de setmanes el president de l’AGIA, Jordi Galobardas, va reclamar als dominis esquiables, «com a principals interessats», que s’impliquessin en trobar una solució real i efectiva alsseus treballadors, alhora que creia únicament des del sector immobiliari «és molt difícil» posar-hi remei.

L’estacionalitat del problema

«És un problema estacional, de tres, quatre, cinc mesos com a màxim», quelcom que segons Galobardas dificulta la manera d’abordar la situació, ja que «no podem demanar als propietaris que tinguin els pisos desocupats». «És un problema recurrent i a mesura que hi ha una recuperació sobre el sector immobiliari això anirà passant cada any. No veiem que això es detingui a no ser que es busquin altres tipus de solucions», va manifestar el president de l’AGIA, qui va reiterar que sense la cooperació dels principals agents de la neu aquest «és un problema de mal resoldre». Conscients que l’arribada dels temporers suposa «una tensió afegida sobre el mercat dels lloguers», des del col·legi veuen «complicat» poder revertir la situació tenint en compte que «hi ha una part del sector immobiliari que només s’ocupa uns pocs mesos a l’any». «Naturalment a cada època que hi ha un excés de producte és fàcil perquè es col·loca i ja està, però en condicions normals no hi ha aquest excés de producte i per tant és un problema que va passant any rere any», va analitzar Galobardas.



Tot plegat, però, contrasta amb les últimes declaracions del ministre d’Economia, de manera que si resulten certes les afirmacions de les estacions d’esquí, aquest podria ser el primer hivern en què els treballadors de la neu no es vegin obligats a fer front a les dificultats a què estaven acostumats darrerament.