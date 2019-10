Una platja fluvial entre les 23 idees pels pressupostos participatius

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va donar a conèixer ahir els 23 projectes de pressupostos participatius que ha val·lidat l’Executiu perquè es sotmetin a votació, una xifra que suposa un descens respecte les 28 propostes que van ser acceptades en les dues primeres edicions.

Entre els projectes d’enguany destaquen propostes com una platja fluvial al riu Valira d’Orient, un parc esportiu sota de la rotonda del túnel de les Dos Valires o un mirador al coll de la Botella. Amb tot, la majoria de les propostes tornen a estar focalitzades un any més en infraestructures i mobilitat, ja sigui per l’adequació de carreteres, voravies o rotondes. Així mateix, Torres va subratllar que «vist el bon resultat» de la proposta guanyadora de la primera edició, la passarel·la de l’Estadi Comunal, «molta gent els ha fet pensar de presentar en aquest tipus de solucions», en alusió a altres passos elevats.

Quant a la disminució de la participació, Torres va justificar que «aquest any hi hagut les conteses electoral i la presentació d’aquestes propostes ha sigut ara al setembre tenint en compte que molta gent torna de les vacances i moltes famílies estan amb l’organització del curs escolars».

En total es van presentar 70 propostes de 54 persones diferents. D’aquestes, un total de 16 es van rebutjar per ser d’àmbit comunal, cinc per ser superiors al valor assignat de 300.000 euros i tresper ser «inviables tècnicament». El període de votació està actiu des d’ahir al web pressupostparticipatiu.ad i romandrà obert fins el proper 28 d’octubre. A l’edició de tancament d’aquest rotatiu, més de 400 persones ja hi van participar i, de moment, l’opció més votada era el parc esportiu sota de la rotonda del túnes de les Dos Valires.

Arbres de vent

En relació al projecte guanyador de la segona edició, els arbres de vent, Torres va afirmar que de cara a la setmana que ve ja s’anunciarà l’empresa adjudicatària, que haurà d’executar les obres en un període de quatre mesos a les parròquies de Canillo, Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.