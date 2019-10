Terceravia estudia l’adhesió al pacte d’Estat sobre la UE

El líder de terceravia, Josep Pintat, va reconèixer ahir, en declaracions a aquest rotatiu, que la seva formació està estudiant la darrera proposta de DA per adherir-se al pacte d’Estat sobre la UE, que degut a un «malentès» va arribar fa un parell de setmanes a mans del PS i no va fer-ho fins el passat 26 de setembre arran d’una queixa de la consellera general Carine Montaner. En qualsevol cas, aquest document aniria més enllà del memoràndum d’entesa que desitjaria subscriure terceravia i per aquesta raó estan valorant la conveniència d’aquest acord que s’acostaria més a les postures demòcrates i socialdemòcrates d’assolir un pacte d’Estat.

Respecte a les reunions de poble, Pintat va distanciar-se de les declaracions crítiques del president de SDP, Jaume Bartumeu, i va valorar «positivament» la seva celebració, tot i que també va admetre que potser s’hauria d’haver començat «fa quatre anys». De totes maneres, Pintat va posar èmfasi en la voluntat d’informar a la població perquè pugui tenir «una opinió formada».