Les estacions alerten de la baixada de la facturació a causa del Brexit

Paral·lelament a la fallida de Thomas Cook i a la renúncia de Neilson per operar des de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, el Brexit també preocupa a les estacions d’esquí. El temor que el Regne Unit abandoni la Unió Europea sense un acord amb Brussel·les podria generar un nou impacte en la facturació del negoci de la neu. A l’espera de saber si es consuma o no aquesta possibilitat, que en un principi s’hauria de decidir el proper dia 31 d’octubre, les instal·lacions es preparen davant de qualsevol escenari.

«El Brexit, fins a data d’avui i fins que no sapiguem si serà dur o no, genera incertesa», diu Alfonso Torreño, director general de Grandvalira, que al mateix temps comenta que això «genera un clima poc favorable». En aquest sentit, el responsable del domini esquiable comenta que els dubtes que es puguin generar al voltant d’aspectes com ara una hipotètica davaluació de la lliura esterlina podria provocar que hi hagi ciutadans britànics que posposin les seves vacances. «No és que deixin de viatjar o d’apostar per Andorra, perquè des d’aquí s’ha donat molt suport al mercat britànic, però ara hi ha una altra situació i s’ha de valorar l’impacte real d’això», comenta Torreño, que creu que des del Principat s’han ofert productes molt competitius per atreure els turistes britànics.

Segons Torreño, una sortida traumàtica del Regne Unit de la UE pot complicar que els clients britànics «tinguin al·legria per sortir del país» i apunta que això podria «afectar» la xifra de vendes.

Viatges amb antelació

El responsable comercial de Vallnord-Pal Arinsal, Jordi Cuenca, explica que el Brexit, a banda de la incertesa davant de la fallida de Thomas Cook, també «juga en contra» del negoci de la neu i «ens pot afectar». En aquest sentit, Cuenca comenta que els turistes britànics reserven «amb molta antelació» les seves vacances i que «són molt previsors». A més, afegeix que en general, poden viatjar entre dos i tres cops l’any i que davant de la incertesa que pugui portar el Brexit pot afectar. Tot i això, vol donar un bri d’esperança. «El britànic també espera les bones ofertes», diu Cuenca. «Tot pot anar supeditat amb el que pugui passar a Irlanda, si es perdran llocs de treball, si es demanaran visats per sortir del país o es posen problemes amb la immigració o a les fronteres», aclareix Cuenca.

La preocupació pel Brexit s’afegeix a la que ja va manifestar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, el mes passat. Aleshores, Budzaku va dir que si el procés de desconnexió del Regne Unit de la UE es consuma serà «un problema important» i «una preocupació de tot Europa, no només nostra». En aquest sentit, Budzaku va destacar la necessitat de buscar «alternatives».

Tant a Andorra com a la resta de zones que tenen l’esquí es miren amb preocupació els possibles efectes del Brexit, sobretot si es produeix sense acord amb la UE.

El neguit de les estacions d’esquí andorranes també es comparteix en altres indrets d’Europa, com ara als Alps. De fet, aquest estiu es van organitzar manifestacions, com la que es va produir a Bourg-Saint-Maurice, al departament francès de la Savoia, el passat mes de juliol. Els temors també s’expandeixen a d’altres zones i a altres països. Hi ha estacions als Alps on els clients britànics poden arribar a representar el 50% de la clientela. Al Principat, segons dades d’Andorra Turisme, els touroperadors van portar la temporada passada fins a 38.871 esquiadors. La xifra es va reduir un 2,9% respecte a la temporada d’esquí 2017-2018.

Alguns experts temen que malgrat que els britànics puguin continuar viatjant, també redueixin els seus dies d’estada. D’altra banda, hi ha estacions d’esquí del continent europeu temen que la situació pel Brexit sigui un problema afegit i que generi encara més incertesa davant d’un sector que també tem una possible reducció de les precipitacions i la falta de neu en els pròxims exercicis.