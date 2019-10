Les estacions temen rebre menys esquiadors britànics a l’hivern

Les estacions d’esquí alerten d’una possible caiguda dels ingressos procedents del mercat britànic a causa de la fallida de Thomas Cook. Malgrat que en un inici els problemes pels quals passava el touroperador britànic es van afrontar amb cautela, l’anunci Neilson –que s’abasteix d’avions de Thomas Cook- de no tornar a aterrar a l’Aeroport de Lleida-Alguaire ha començat a activar les senyals d’alerta als dominis perquè l’afectació pot ser major respecte a la prevista inicialment. Neilson va confirmar ahir que no tornarà a operar des de l’aeroport lleidatà i que el trasllat de turistes britànics es fara des de Tolosa i des de Barcelona, tot i que alhora reconeixia que no portarà els 10.000 turistes que inicialment pretenia transportar.

En un comunicat, el portaveu de Neilson al Principat, Iain Archer, va explicar que «l’impacte» de la caiguda de Thomas Cook «és major del que esperàvem» i admetia que cal temps per «mitigar» la situació actual. Archer lamenta la reducció que això podria significar per als hotelers i proveïdors de les estacions d’esquí i que Neilson està treballant per seguir portant esquiadors a Andorra, encara que no en va concretar quina xifra podria ser finalment. S’espera que en les properes setmanes Neilson pugui donar una xifra més detallada sobre el volum de viatges que podrà oferir.

Tots els actors de l’esquí tenen coll avall que serà difícil omplir el buit que es pugui deixar, tot i que s’espera que hi hagi altres touroperadors, com ara Crystal, que n’absorveixin una part. Pel que fa al sector dels touroperadors, el britànic va ser la temporada 2018-2019 el segon més important, després del d’Espanya, que va portar més persones. En total, van venir 38.871 turistes britànics, una xifra llunyana respecte a les 214.000 procedents de l’estat espanyol.

Problema a llarg termini

El director general de Grandvalira, Alfonso Torreño, explica que enguany l’afectació no serà gaire elevada, però pensa que a llarg termini sí que es pot accentuar. «Pot ser preocupant», diu Torreño, que apunta que aquesta situació pot desembocar a un període d’incertesa dins del mercat britànic, que representa un 13% dels esquiadors de Grandvalira.

Tot i això, el responsable del domini esquiable explica que aquesta situació no només es produeix a Andorra, sinó a molts països de l’entorn, que també notaran els efectes de la fallida de Thomas Cook ja que els touroperadors ofereixen millors ofertes econòmiques respecte a un altre ventall d’opcions, com ara que el preu dels vols sigui més barat. «El que és preocupant no és aquesta temporada, sinó veure què passarà amb aquest mercat on estan canviant una mica les regles del joc», comenta Torreño, que descarta per ara que la situació pugui afectar les contractacions de treballadors.

Un anàlisi més profund

Mentrestant, el responsable comercial de Vallnord Pal-Arinsal, Jordi Cuenca, afirma que l’estació notarà els efectes, encara que mínimament. Cuenca, però, explica que Pal-Arinsal rep un 30% dels esquiadors que aporta Neilson i demana que fer «una analítica més profunda sobre a què ens estem enfrontant». El responsable comercial de Pal-Arinsal afegeix que de moment les reserves dels touroperadors estan al voltant d’un 15%, encara que afirma que són dades normals a aquesta època de l’any. De fet, confia que la xifra pugui remuntar durant la celebració de la fira de Londres sobre esquí, on les vendes acostumen a pujar.

Neilson també va explicar ahir en el comunicat que l’opció de trobar nous vols xàrter eren «limitades» a causa del tipus de disponibilitat, de la mida de les aeronaus i dels horaris. «Lleida-Alguaire ha sigut un bon soci i una bona porta d’entrada per a Neilson durant sis anys», va explicar Iain Archer, que va afegir que enguany no oferiran la possibilitat de traslladar clients a Baqueira-Beret. En tot cas, Archer va afirmar que «Andorra com a destinació d’esquí és ben coneguda, forta i seguirà creixent en quant a reputació dins del mercat britànic i irlandès».