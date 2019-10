Toni Martí descarta presentar-se a les comunals d’Escaldes

L’excap de Govern, Toni Martí, va descartar ahir tornar-se a presentar a les eleccions comunals d’Escaldes del 15 de desembre, malgrat els crits de sirena que apuntaven a un possible retorn després de deixar l’Executiu. «No tinc cap aspiració», va dir l’exlíder taronja en declaracions a La Rèplica de RTVA, en ser preguntat si podria encapçalar una llista sense les sigles de DA i amb independents descontents al pacte de Govern entre Demòrates i Liberals. «No hi penso anar», va acabar de reblar Martí, que va afirmar que votarà a favor de la llista demòcrata en els comicis comunals a Escaldes. Tot i això, no va amagar els seus recels pel fet que hi puguin formar part membres de Liberals. «Votaré perquè el cap de llista serà de DA», va dir.

Martí també va parlar sense embuts sobre l’acord entre Xavier Espot i Jordi Gallardo per configurar la coalició de Govern i s’hi va mostrar en contra. En aquest sentit, Toni Martí va assegurar que no era «favorable» al pacte perquè no pot fer una «extracció» dels atacs per part del grup parlamentari liberal durant la passada legislatura. «Una cosa és la política i l’esgrima parlamentària, però els Liberals han anat massa lluny», va dir Martí, que tot i que no va explicitar-ne casos concrets, feia referència a les crítiques per la gestió del cas BPA. «Si el senyor Pintat no volia entrar al Govern, hauria governat amb 13 (consellers)», va etzibar Martí, en referència al fet que només hauria segellat el pacte amb Ciutadans Compromesos (CC).Tot i això, Martí va afirmar que desitja que el nou Govern «funcioni» i va valorar positivament la tasca que està Xavier Espot com a nou cap de Govern.

La via de Marín

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va manifesar la seva aposta perquè la llista de DA a Escaldes estigui integrada per persones que ja hagin estat al comú en els darrers quatre anys. D’aquesta manera, Marín, que no es va voler mullar amb els noms ni amb el fet de si DA ha d’anar en solitari, va defensar el valor de l’experiència i va recordar que ella també va arribar a encapçalar la llista «prenent el relleu de Toni Martí», amb qui havia treballat com a consellera comunal.H