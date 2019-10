El Campionat Interterritorial comptarà amb 80 atletes

Les dades no fan més que confirmar el que ja sap tothom

«La Fafit està consolidada de fa poc», remarcava i explicava que «fa molt temps que volem iniciar una cosa així i portar l’esport del fitness a Andorra». «Volem fer una crida a tota la gent que és practicant i que podria estar en una tarima de competició però que els queda molt llunyà», remarcava i assegurava que «volem apropar al públic el que és el fitness». «Volem poder entrar a formar part d’una lliga internacional en la qual nosaltres puguem el dia de demà organitzar una lliga internacional perquè respecte a instal·lacions i localitat Andorra és perfecte», afirmava i recordava que «estem perfectament capacitats per fer-ho». «L’atractiu de la prova és aquest, poder aportar en un futur una Diamond Cup, per exemple», afegia Bernaus, qui és també un referent d’aquest esport al Principat.

La participació serà de 80 atletes i es durà a terme al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, durant la tarda de demà, a partir de les 16.00 hores. Les inscripcions a la competició es faran entre les 11.00 hores i les 14.00 hores mentre que el panell de jutges estarà format per membres de les tres federacions. Mònica Bernaus, presidenta de l’entitat, va explicar que «estic molt contenta que es pugui celebrar». «Vull agrair la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella perquè és qui ens ha facilitat poder organitzar un esdeveniment d’aquesta mena», manifestava.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació