Gabri assegura que Pinga ja entrena «com volem»

Tot i que s’està parlant molt d’un ascens a la Segona Divisió, l’FC Andorra vol tocar de peus a terra i per aquest motiu, el tècnic tricolor, Gabri García, va reiterar ahir que «el nostre objectiu és mantenir la categoria i fer els 42 o 45 punts que ens dona estar tranquils». «A mesura que passi la temporada, podrem parlar d’altres objectius», sentenciava i revelava que aquesta setmana «hem anat parlant amb jugadors per dir-los que les coses estan funcionant i que és difícil entrar». «Quan les coses funcionen, s’ha de tocar el mínim possible», explicava pel que fa a l’11 inicial i assegurava que «acabarem de fer la llista i pensar en quin és millor» contra el Llevant Atlètic.

La convocatòria es farà pública durant el dia d’avui amb la incògnita de si Aimery Pinga hi entrarà. En aquest sentit, va assegurar que «confiem en ell, és potent i ens pot donar coses, però va arribar amb un mes i mig de no entrenar i s’ha d’adaptar al canvi d’idioma i als nous companys». «A alguns els ha estat més fàcil, com Rai, que semblava que feia sis mesos que entrenava amb nosaltres, però Pinga ha començat a fer-ho com creiem i a poc a poc hem d’intentar donar possibilitats a tothom», remarcava.

Així, tant Fede Bessone com Íker Goujón han entrenat aquesta setmana i per tant, «ens estan anant bé les coses, estem gaudint de tot i tenim un bon ambient», «però haurem d’apostar per gent amb experiència quan les coses no vagin tan bé», concloïa.