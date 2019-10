La federació francesa accepta ajornar els partits del VPC

El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, considera que s’ha donat resposta a les demandes de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) després que es conegués que s’havia de canviar la gespa de l’Estadi Nacional per ordres de la UEFA, un fet que es produirà del 12 al 30 d’octubre si no hi ha cap imprevist. D’aquesta manera, Ruiz va manifestar que «estem fent tot el possible perquè ningú hagi de patir molt de trastorn per l’afer del canvi de gespa, ja que és una urgència que ens hem trobat i que hem hagut d’assumir». Per altra banda, David Ferré, president de l’entitat, va anunciar ahir que posava el seu càrrec a disposició de la junta, molest amb la situació.

D’aquesta manera, Ruíz va donar a conèixer que s’està treballant perquè els entrenaments puguin ser a l’Estadi Comunal, al Prada de Moles o al camp d’Ordino. «La FAR no acaba de veure aquesta opció com una possibilitat, no hi volen anar però la tenen». Així, va indicar que «el Comú d’Andorra la Vella ens ha facilitat que puguin entrenar» i va remarcar que «també està el camp del Sant Ermengol», a més de recordar que «hem de vigilar i cuidar la gespa natural del Comunal».

L’FC Andorra podria avançar un partit a dissabte perquè les noies puguin jugar l’endemà

A més, va explicar que «resolts els problemes dels entrenaments, cal donar resposta al tema dels partits». Així, el matx del VPC del 20 d’octubre queda ajornat al dia 1 de desembre, després que la Federació Francesa de Rugbi (FFR) hagi accedit a aquesta opció, igual que els sub-16 i sub-18, ja que el Prada de Moles no compleix els requisits exigits per l’entitat. Pel que fa a l’equip femení, la principal opció és que el partit del 27 d’octubre es pugui jugar al Prada de Moles. Però perquè això es produeix s’ha de comptar amb el suport de l’FC Andorra, que sembla disposat a avançar el seu enfrontament al dia 26 a la tarda després de les negociacions amb el Govern, de manera que un cop jugat, es podria pintar el camp de rugbi sobre la gespa. En aquest sentit, la Federació Catalana de Rugby ha acceptat que es pugui jugar amb les condicions d’aquell camp. Tot i això, falta que hi hagi el vistiplau definitiu per les parts.

«Totes les parts van sortir convençudes a les reunions, ja que s’estava fent el màxim possible però han sorgit dubtes perquè pensen que no estem fent la feina», assegurava Ruiz i recordava que «s’està intentant fer, m’és igual de quin esport parlem, però fem el millor per a tothom».

Ferré, enfurismat

Així, Ferré va remarcar que «poso el meu càrrec a disposició de la junta i si em fan fora, que ho facin, és una decisió dràstica, per impotència, perquè no puc fer res i no he fet el que havia de fer, no em necessiten». «No vaig trobar cap solució quan vaig saber que no es podia jugar a Encamp, des del Govern no són fiables», manifestava molt enfadat. «Em sap molt de greu per les noies, el problema és que et diuen que t’arreglen les coses i el resultat és que no hi ha res assignat», prosseguia i reiterava que «en comptes de córrer amb la pressió de la UEFA, s’havien d’asseure amb el rugbi, veure les opcions i demanar-nos si ens va bé».

A més, va recordar que «fins ahir [abans-d’ahir] no se sabia a on entrenaríem» i va mostrar la voluntat de convocar una junta extraordinària avui o com a màxim dilluns. «He arribat a un punt que estic molt cansat, si algú té més idees que assumeixi el càrrec», asseverava i reclamava al Govern que «ho posin tot per escrit». També va indicar que «si no juguem el dia 3, tindrem un problema» i va recordar que «si s’hagués fet tot bé, ens hauríem estalviat aquest merder, farem el que podrem». «Sempre he lluitat per tot, però no he sabut gestionar les coses, no és una qüestió de suport», opinava enfadat pel fet que des de Govern «ens diguin les coses amb comptagotes, només diuen les coses quan els poses contra les cordes, jo tinc la meva paraula i va a missa». «El rugbi no s’ha de menysprear, tothom està en el mateix punt i hi ha d’haver un equilibri, veurem com acaba el tema, a mi m’han demanat un vot de confiança però fins ara, que vols que et digui», concloïa.