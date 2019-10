Grandvalira acollirà les Finals de la Copa del Món del 2023

Les dades no fan més que confirmar el que ja sap tothom

Així, les pistes Avet i Àliga tornaran a ser seu de les diferents disciplines i caldrà veure ara quines novetats presentarà l'estació per aquesta edició.

La FIS així ho ha decidit després del bon balanç de les darreres finals, celebrades de l'11 al 17 de març d'aquest any, en les quals tothom va mostrar la seva satisfacció i de fet, va ser la mateixa federació qui va proposar a Andorra que també presentés candidatura per acollir uns Mundials.

Andorra tornarà a ser seu de les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí de l'any 2023 i, per tant, els sectors de Soldeu el Tarter de Grandvalira tornaran a ser l'epicentre de l'esquí mundial, tal com ha anunciat l'estació aquest matí.

