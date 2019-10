El MoraBanc s’enfronta a un imponent Barça que aspira a tot

El MoraBanc Andorra ja va plantar cara a l’FC Barcelona durant la pretemporada. Ho va fer a la final de la Lliga Catalana ACB, que va perdre en els darrers instants després d’haver donat molta guerra. Ara, ja en plena temporada i amb molta feina per fer, el Barça arriba al Poliesportiu d’Andorra, demà, a les 20.00 hores, com un rival temible, sent un dels grans d’Europa.

Per tant, la tercera jornada de la Lliga Endesa es disputa amb els ulls posats en aquest partit. El Barça aspira a tot aquesta temporada i no vol ni pensar en una temporada en blanc, o blanca, més ben dit. Per aquest motiu, compta amb una extensa plantilla d’un nivell altíssim que pot posar contra les cordes a qualsevol equip en un tres i no res amb jugadors com Nikola Mirotic o Cory Higgins. Tot i això, els tricolor comptaran amb un lleuger avantatge, ja que ahir van jugar contra l’Anadolu Efes a Istanbul i demà tenen el viatge cap al Principat, fet que els podria desgastar, però, com és de preveure, el Barça no es relaxarà ni un moment i el MoraBanc haurà de patir, encara que contra rivals d’aquesta mena, i sobretot després d’haver perdut contra el Mònaco i el València, traurà l’energia d’on calgui. Com a mala notícia, Dejan Musli és dubte per part dels andorrans, ja que té un cop a les costelles i problemes per fer vida normal. El club decidirà diumenge si pot jugar.

El Barça arriba després de jugar contra l’Anadolu Efes a Istanbul, fet que podria ser un avantatge

En aquest sentit, el tècnic Ibon Navarro va afirmar que «tothom està parlant del nivell del Barça i dels seus fitxatges» i que «jugarem contra l’equip més de moda, ja que estan oferint un nivell molt alt, tal com s’esperava». «Ens demanaran fer un partit a la perfecció per poder tenir aquestes opcions de victòria, per a nosaltres és bo que ens demanem això, ja que hem de recuperar aquesta agressivitat i duresa mental que ens està faltant en els darrers partits», comentava i remarcava que «ho necessitem per ser qui volem ser».

Quant a l’aspecte mental, per tant, va indicar que «és fàcil preparar-te per jugar aquest matx, encara que serà diferent perquè trobarem altres mentalitats, tots sabem el que ens demanarà el Barça: estar millor que el nostre màxim nivell». «Hem de trobar com competir amb ells físicament i atlèticament», manifestaca.

«Està clar que si desconnectem, estarem morts, ja ho vam veure en els darrers partits, l’exigència que manen rivals com aquests és màxima», puntualitzava i recordava «que el nivell de Mònaco no va ser tan baix com el de València perquè vam trobar la manera de competir tot i el desencert». «El nivell d’exigència serà molt alt, més que amb en el darrer enfrontament, però hem d’aprendre del que ens ha passat últimament», afegia.

Pèrdues i falta de ritme

Ibon Navarro també creu que «un dels problemes són les pèrdues i l’altre, el ritme del partit, que no és només córrer, sinó també saber fer circular la pilota, entre altres coses». «Estarem més concentrats i jugarem millor», es comprometia i recordava que «l’encert depèn de la confiança». També es va mostrar despreocupat pel rendiment de certs jugadors perquè «hi ha vuit que s’han trobat una situació nova», «ens diuen que és la primera vegada que juguen tres partits d’aquest nivell consecutius, no estan acostumats». «Els altres que coneixen la lliga són part d’un grup amb jugadors nous i tot això necessita un temps», afegia i incidia en el fet que «estem a on hem d’estar, no a on ens agradaria».

Clevin Hannah, per la seva part, va explicar que «estem en un moment difícil perquè estem intentant millorar, tenim un gran desafiament aquest cap de setmana contra un gran oponent d’un altre nivell». «Personalment he de fer-ho millor en altres coses com dirigir millor l’equip o tenir més cura de la pilota perquè crec que estem fent massa tard algunes coses que provoquen pèrdues de pilota», reconeixia i explicava que «hem treballat millor per compartir la pilota i per perdre-la menys». «És un dels millors equips d’Europa, tenen grans jugadors en totes les posicions», concloïa sobre el rival.