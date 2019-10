L’Andorra visita el Llevant, un rival necessitat de punts

L’FC Andorra juga avui a les 19.00 hores contra l’Atlètic Llevant a la Ciutat Esportiva Llevant UD, a Bunyol, València. De nou, els andorrans s’enfronten contra un filial i, per tant, davant de jugadors joves amb ganes de reivindicar-se. En aquest cas, els blaugrana busquen la tercera victòria a casa, ja que van necessitats de punts i arriben amb les baixes de Blas i Giorgi, a més de la de Toni Herrero, convocat amb la selecció espanyola sub-19. Per altra banda, els andorrans es presenten amb Fede Bessone totalment recuperat, encara que sense Aimery Pinga, que no es troba al 100% i no ha entrat a la convocatòria.

«Hem de continuar en la línia que estem mantenint de porteria a zero i de seguir sumant, a poc a poc», comentava el tècnic Gabri García i remarcava que «hem de donar consistència a aquest sistema defensiu». «El Llevant hauria de portar més punts dels que ara té, és un equip que ha merescut més els partits», reiterava i recordava que «és jove, dinàmic i competitiu, el que és un filial». «Són molt perillosos perquè tots els filials volen ser protagonistes, tenir la pilota i pressionar alt per recuperar de pressa», assegurava i insistia en el fet que «no ens deixaran sortir des de darrere». «A més surten molt de pressa a les contres, per tant l’hem de tenir en compte», manifestava i sentenciava que «hem de ser nosaltres mateixos i estar molt concentrats. Hem de continuar amb la mateixa idea que tenim», remarcava.