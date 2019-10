Cardelús pateix una jornada agredolça a Tailàndia

La primera jornada d’entrenaments del Gran Premi de Tailàndia va tenir un regust agredolç per a Xavier Cardelús. D’una banda, els seus registres van ser competitius al llarg de tot el dia però a la segona sessió d’entrenaments lliures va patir una caiguda que no li va permetre seguir progressant quan un pilot mirava d’avançar-lo. No es va fer cap lesió greu i avui podrà seguir entrenament en bones condicions.

«Tot anava molt bé fins que Lowes m’ha intentat avançar, se li ha tancat la moto del davant i se m’ha tirat a sobre, he picat amb la meva cama dreta contra el seu basculant, però per sort, no m’he fet cap lesió greu», comentava i destacava que «m’ha fet ràbia perquè les coses estaven anant francament bé al segon entrenament lliure i la mostra és el temps que he marcat a la meva sisena volta, m’ha deixat a només dos segons del millor registre de la categoria i a un del 23è lloc», explicava.