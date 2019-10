Un total de 124 dones van avortar a Catalunya l’any passat

Cal tenir present que a les 124 dones residents que l’any passat van decidir interrompre voluntàriament l’embaràs cal sumar-hi també les que ho fan en territori francès. D’aquestes, però, no es tenen xifres, de manera que el nombre total de dones residents que ha decidit avortar sempre és només una part del total.

En el cas de l’estat civil, 87 de les interrupcions voluntàries van ser per part de dones solteres, el que representa un 70,2% del total. La resta es reparteixen entre les 26 que estaven casades (21%), les sis que estaven separades (4,8%) i les tres que van indicar que estaven divorciades (2,4%) i dues que eren viudes (1,6%). Les dades de la Generalitat també indiquen el nivell d’estudis de les residents andorranes que van avortar durant el 2018 a Catalunya. El major gruix de casos, 35, són persones que tenien el segon cicle de segon grau, el que representa un 28,2% del total. Les segueixen les que tenien el primer cicle de segon grau (25%) i les que disposaven del primer grau (23,4%). El 16,9% dels casos eren dones amb el tercer grau d’escoles universitàries, el 5,6% tenia el tercer grau d’escoles tècniques o postgraduades i només una noia no tenia estudis.

Si es té en compte la situació laboral, el gruix més important de dones es concentra en les assalariades, com ja ha passat els altres anys. En total, fins a 106 dones de les 124 registrades treballaven a sou (85,5%), seguides a molta distància de les aturades (4%) i de les estudiants (3,2%). En tres casos (2,4%) era mestressa de casa i només en un cas era una empresària amb treballadors a càrrecs. Quatre dels cincs casos restants no constava la seva situació laboral i en una ocasió la situació laboral era diferent de les esmentades anteriorment.

Per Lídia Raventós

