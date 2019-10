L’eix central es protegeix d’atacs terroristes amb punxes a les voreres

El Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir l’adjudicació d’un sofisticat sistema de seguretat per prevenir atacs terroristes a l’avinguda Carlemany i Meritxell. Aquest dispositiu constarà d’unes barreres mòbils que tindran l’alçada d’una vorada i s’ubicaran als laterals dels encreuaments dels vehicles amb les zones de vianants. «Això és una barrera que està tapada i porta unes punxes que pugen i baixen i es mouen per rotació. Poden parar la inèrcia d’un camió. Punxa les rodes i el vehicle queda bloquejat», va detallar el cònsol menor, Marc Calvet.

Durant la sessió de comú es va adjudicar, per unanimitat, el projecte a l’empresa Stoppinblock per un import de 562.240 euros (a l’avinguda Carlemany) i 102.840 euros (a l’avinguda Meritxell), per la qual també va ser necessari aprovar una ordinació de transferència de crèdit per fer front a l’adjudicació del concurs públic. De fet, com va recordar Calvet, l’encàrrec d’aquest projecte va néixer motivat arran dels atemptats de Barcelona a l’agost del 2017.

Segons el cònsol menor, aquest dispositiu de seguretat era «la manera que teníem per poder aturar els vehicles de manera més important i amb un impacte visual menor per al vianant». Precisament per aquest motiu, des de la corporació van desestimar l’opció d’implementar pilones. «No és que no en fóssim partidaris però no volíem tenir una avinguda plena d’obstacles»,va assegurar Calvet. A més, l’opció de les pilones tampoc va convèncer degut a què cal una profunditat de dos metres per a la seva correcta instal·lació i no tot el subsòl de l’avinguda disposa d’aquestes condicions. «No hi ha risc zero, però el que es prova de fer és el més hermètica possible l’avinguda», va assenyalar Calvet.

Així doncs, la previsió és que el sistema s’activi automàticament quan detecti un vehicle que s’apropa a gran velocitat o, en el seu defecte, que el Cos de Policia ordeni la seva activació si té constància d’alguna amenaça terrorista. De totes maneres, com va dir la cònsol major, Trini Marín, el protocol d’actuació encara està per definir. En qualsevol cas, la previsió és que pugui estar operatiu a partir de Nadal «als punts estratègics».

Superàvit al comú durant els primers sis mesos de l’any

La consellera de Finances, Núria Gómez, va avançar ahir que la corporació «tancarà el mandat amb un endeutament de 14 milions d’euros», una xifra que representa «poc més del 25% d’esgotament de la capacitat màxima d’endeutament». En aquest sentit, Gómez va donar a conèixer l’estat financer del comú i va explicar que, a data de 30 de juny, «s’ha liquidat un 33% de la despesa» respecte al pressupost de 33 milions d’euros que estava previst per al 2019. Així mateix, la consellera va afirmar que s’han registrat uns ingressos de 18 milions d’euros durant el primer semestre de l’any, raó per la qual va exposar el superàvit de 7,3 milions d’euros.