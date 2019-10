Bellocq matisa que el màster hauria de tenir «més qualitat» en un futur

La degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, va matisar ahir les seves paraules després de l’enrenou generat entre el col·lectiu d’estudiants del màster de dret de la Universitat d’Andorra (UdA). En aquest sentit, Bellocq va aclarir que la seva intenció no era posar en dubte el nivell del màster i va assegurar que la seva voluntat era desitjar que els estudis constessin de «més qualitat» en un futur perquè siguin homologables amb França o Espanya, tenint en compte que al Principat es pot accedir directament a la professió d’advocat amb un màster d’aquestes característiques.

«En cap moment del discurs vaig dir que la carrera que estaven cursant els actuals estudiants de la universitat estava amenaçada pels possibles canvis que podríem demanar des del col·legi per al futur», va afirmar Bellocq, qui va insistir que el contracte entre la UdA i el Col·legi d’Advocats «s’ha respectat».

No obstant això, Bellocq va demanar que un futur s’implementin les assignatures a través d’un contingut de postgrau i no un contingut de màster. «Si curso una assignatura de dret processal el desenvolupament que permet un postgrau no és de nivell de màster. El màster requereix un nivell més aprofundit, amb una estructura una mica diferent i exàmens diferents», va explicar la degana.

D’altra banda, Bellocq va manifestar que «s’ha confós els càrrecs que ocupo». «Soc representant del sector empresarial al Consell Universitari, i allà mai s’aproven les assignatures. El meu càrrec no té res a veure amb el contingut del màster», va cloure.