Gairebé el 75% de les gestants del 2019 eren donants de sang de cordó

Fins a un 74,8% de les dones que han parit fins a l’agost d’aquest 2019 estaven inscrites com a donants d’unitats de sang de cordó umbilical, una xifra que ja és superior a la registrada durant tot l’any passat, quan va ser del 72,3%, i a la del 2017, quan va ser del 56%. El nombre de mostres de cordó umbilical que s’han pogut recollir fins ara, en canvi, és inferior, ja que de moment s’ha aconseguit només en el 27% dels parts, mentre que al 2018 va poder obtenir-se en el 39% del total i al 2017, en el 32%. Aquestes dades van donar-se a conèixer ahir en el marc de la reunió anual de la Comissió de seguiment del programa de donació d’unitats de sang de cordó umbilical.

La trobada va servir sobretot per fer balanç del funcionament del projecte. Precisament els membres de la Comissió van destacar les elevades xifres de donació d’unitats de cordó umbilical tot subratllant «el compromís de la població andorrana amb aquest acte de donació», així com la qualitat de les mostres recollides, «ja que demostra la bona tasca dels professionals que participen en el programa». També van compartir que el Principat es troba en la quarta posició d’entre les 58 maternitats que integren el programa Concordia, que inclou sis comunitats autònomes d’Espanya i Andorra. De fet, enguany s’ha produït el cinquè trasplantament amb una unitat de sang de cordó provinent del Principat.

Durant la reunió va aprofitar-se per parlar sobre els avenços que s’han dut a terme per posar en funcionament el programa de donació de medul·la òssia durant el primer trimestre del 2020, així com dels que s’han realitzat per fer realitat la donació i extracció de teixits al Principat en el termini de temps més breu possible i començant per la còrnia.