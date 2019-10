Cardelús sortirà 31è a Tailàndia

Xavi Cardelús s'ha situat a la 31a posició a la sessió d'entrenaments classificatoris que ha tancat avui la segona jornada del Gran Premi de Tailàndia. El dia ha estat marcat per una pluja que ha endarrerit i escurçat els entrenaments lliures de les diferents categories. A l'FP, els pilots han sortit quan encara quedava alguna clapa humida a l'asfalt i aquest ha estat el motiu de la caiguda sense conseqüències del pilot andorrà, en aquesta sessió, ha fet un temps d'1.38,337.



A la QP1 classificatòria, l'andorrà ha fet un millor registre, arcant, 1.37,647 a la setena de les nou voltes que ha cobert al traçat tailandès, però sobretot, ha deixat totalment definida la posada a punt de la seva moto de cara a la cursa de demà després dels canvis introduïts pels tècnics del seu equip.



"El balanç d'aquesta segona jornada d'entrenaments és força positiu perquè hem tornat a fer un pas endavant significatiu en els reglatges de la moto i això s'ha vist reflectit en els meus temps. A l'últim entrenament lliure he tingut una caiguda sense importància quan he entrat a un revolt que encara estava un pel moll, però les sensacions ja han estat bones", ha comentat i ha destacat que "al classificatori, la moto estava ben posada a punt i m'ha permès pilotar amb força efectivitat i confiança". "La meva volta ràpida d'1.37,647, m'ha situat a menys de dos segons de la pole position i amb temps molt semblants als tres o quatre pilots que han acabat davant meu a la classificació, el més important és que hem treballat per la cursa i hem afinat molt els ajustaments de la meva KTM. Demà caldrà estar pendents de la meteorologia, però el que està clar és que podem fer una bona cursa", ha conclòs.



La cursa es disputarà demà diumenge a partir de les 7.20 hores del matí, hora andorrana. Està programada a 24 voltes.