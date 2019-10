La victòria s'escapa al final del partit

Els andorrans han sumat un altre punt, encara que aquest té un sabor agredolç, ja que han dominat el partit i finalment han empatat a 1 contra el Llevant Atlètic, un rival que en cap moment s'ha rendit i que ha pressionat durament la defensa tricolor, posant-la contra les cordes en molts moments i generant diverses oportunitats. Tot i que els andorrans han fet un bon partit, a la segona part han mostrat un nivell més fluix, sobretot al final i, finalment, hi ha hagut un repartiment de punts, de manera que ara caldrà veure en quina posició queda a la taula de la competició un cop hagi acabat la jornada, avui, per això, l'equip marxa a dormir com a líder. La mala notícia del dia, a més, és que amb aquest gol, s'acaba la ratxa tricolor de mantenir la porteria a zero i sumen el tercer gol encaixat a la competició.

El duel ha començat, com no podia ser d'una altra manera, amb una gran aturada de Nico Ratti, l'home protagonista del partit. L'enfrontament s'iniciava amb un domini granota que ha durat molta poca estona. Amb el pas dels minuts, els tricolor han començat a créixer després dels avisos locals i Sidibé ha estat qui ha provocat la primera gran oportunitat, ja que ha atacat per la banda esquerra fins a passar la pilota a Ernest Forgas, qui ha fet un potent xut que ha rebutjat la defensa local.

Poc després, Sidibé ho ha tornat a intentar però aquest cop ha estat Cárdenas qui ha hagut d'intervenir. El porter local s'ha hagut de concentrar perquè els andorrans han començat a créixer. De fet, poc després ha hagut d'aturar un cop de cap del malià, després que Rubén Bover llancés un córner picat. Tot seguit, Keita ha efectuat una passada cap a Forgas, de nou i el porter granota ha tornat a actuar. Una vegada i una altra els andorrans ho han intentat, dominant el matx a voluntat i, finalment, Sidibé ha xutat des de la mitja lluna i ha rebentat l'escaire dret dels locals, anotant un autèntic golàs que ha servit per inaugurar l'electrònic.

D'aquesta manera, a la represa, amb un 0 a 1 en el marcador, els granota s'han posat les piles i Ontiveros ha estat a punt d'anotar després d'una centrada al segon pal de Nacho Ruíz una mica després, Ratti ha fet una enorme aturada després que Nacho fes una jugada semblant a l'anterior: Rubén ha rematat però no ha pogut superar a Ratti, el referent tricolor.



L'Atlètic Llevant ha anat de menys a més i ha posat a l'Andorra contra les cordes en aquesta segona part. Per poc no han anotat al minut 70 quan Ratti, de nou, imperial, ha tret de sota pals una rematada de Cantero, un gol que semblava cantat. L'avís hi era i el gol semblava estar a punt d'arribat, fet que finalment ha succeït.



Davant d'aquest panorama, els andorrans han augmentat el ritme però els locals han pressionat de manera que, a cinc minuts pel final, Nacho Ruíz s'ha convertit en l'heroi del partit, ja que ha robat la glòria i el lideratge a l'Andorra, rematant la pilota al fons de la xarxa des de l'àrea petita, fent el gol definitiu. Ja sense temps per aconseguir la victòria, els tricolor no han pogut fer res per evitar l'empat i ara caldrà veure quins deures posa Gabri García als seus jugadors, ja que els andorrans sí que han aconseguit sumar però no mantenir la porteria a zero, el que era el principal objectiu.

Gabri: "Hem patit"

"Ha estat un partit difícil, hem patit", ha explicat Gabri i ha remarcat que "ja esperàvem que el rival mostrés aquesta actitud intensa amb gent jove. Juguen bé a futbol". "La primera part ha estat molt igualada però el gol ens ha donat tranquil·litat, han fet una bona segona part, traient-nos la pilota. Al final han tingut ocasions i ho han aconseguit", afegia.

Víctor Casadesús ha sortit a l'onze inicial. "Ens ha funcionat bé a la primera part, volíem igualar el mig del camp però a la segona se'ns ha complicat molt", comentava en aquest aspecte.

Nico Ratti per la seva part ha assegurat que "és un bon punt". "La primera part hem estat molt bé i hem pogut realitzar el nostre joc però a la segona hem patit", reiterava i destacava que el canvi en el sistema amb dos pivots "ha estat molt bo". "Casadesús ha interpretat molt bé el partit, però el rival ha fet un pas més a la segona part", ha aclarit i ha conclòs que "sabíem que era un molt bon equip i que tenien bons jugadors al davant, hem de seguir treballant així".