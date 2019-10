La desigualtat de les dones al Pirineu les obliga a marxar

La sisena edició de les Jornades per a l’Excel·lència a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) va agrupar més de 200 persones en una trobada que, enguany, va abordar de manera monogràfica el paper de Les dones a l’alta muntanya.

Entre altres temes, segons va informar l’ACN, va fer-se una mirada al passat fent un recorregut històric, des de l’època medieval, amb la intervenció de Teresa Vinyoles, doctora emèrita de la UB especialitzada en estudis medievalistes. Vinyoles també va participar en la taula rodona Una mirada enrere per avançar, moderada per Cristina Simó, tècnica de l’Ecomuseu, i en què hi van participar la presidenta de l’associació feminista

La Geganta Desperta, Núria Ferrando, i l’antropòloga Gemma Casal. En aquest debat es va alertar que les dones al Pirineu parteixen d’una desigualtat per accedir als recursos que les obliga a marxar i contribueix a la despoblació del territori.

La consellera del Banc d’Espanya Núria Mas; la xef amb 7 estrelles Michelin, Carme Ruscalleda; la sòcia de Heidrick & Struggles, Juncal Garrido, i la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, van ser algunes de les ponents més destacades d’aquestes jornades.

Jesús Montoliu, president de les Jornades, va voler destacar que aquest és un homenatge a les dones que, molt sovint, de manera anònima, «han estat pal de paller d’aquest territori i l’han fet créixer». Un valor que no sempre ha estat reconegut i que ha estat relegat a un segon terme, segons va reiterar Carlos Isus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i Pere Ticó, alcalde d’Esterri d’Àneu.

En les conferències hi va destacar la presència de Núria Mas, Carme Ruscalleda, Juncal Garrido o Rosa Amorós

Entre les ponents que van intervenir durant les jornades cal destacar la presència de Núria Mas, consellera del Banc d’Espanya i directora del departament d’Economia a l’IESE Business School, que va fer una anàlisi de la situació de les dones al món empresarial i econòmic introduint conceptes com la mobilitat social i la necessitat de trobar una solució global per a la societat. Mas també va assenyalar que els principals reptes a superar en aquests moments d’alentiment econòmic són el Brexit, com fer front a l’economia xinesa i la guerra comercial.

D‘aquest nou escenari global també en va parlar Juncal Garrido, sòcia de Heidrick & Struggles, que, en el marc del diàleg A la recerca del talent, va recordar que «el talent no entén de fronteres, sinó que és global».

En aquest diàleg, conduït per la periodista de Lleida Televisió Mariví Chacón, també hi va participar Carme Ruscalleda, xef amb 7 estrelles Michelin, que va compartir amb els assistents la recepta de l’èxit: «treball en equip i envoltar-se de talent», encoratjant les dones a creure en elles mateixes per assolir els seus reptes.

Les Jornades per a l’excel·lència neixen com a iniciativa d’una associació d’empresaris i professionals de les comarques de muntanya que treballen per assolir l’excel·lència en els seus camps professionals. Des del desembre del 2013 la cita s’ha anat consolidant com un espai de trobada i debat per als petits empresaris i professionals del Pirineu.