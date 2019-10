Gili: «el concepte de democràcia del Govern deixa molt a desitjar»

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Rosa Gili, va ser contundent a l’hora d’analitzar la resposta per escrit donada pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, sobre l’adquisició per part d’Andorra Telecom del 37% de les accions d’Avatel Telecom. La parlamentària socialdemòcrata va comentar a l’ANA que «és inadmissible la resposta donada, ja que tenim el dret i el deure d’efectuar el control al Govern, i aquesta resposta mostra que el concepte de democràcia per part del Govern deixa molt a desitjar».

Gili va esgrimir les raons de la seva indignació al dir que «el Govern va destinar una important quantitat de diners que cal saber com es destinen». La representant del grup parlamentari del PS va continuar dient que «la resposta donada pel ministre Torres està fora de lloc i és una falta de respecte per la tasca que fa l’oposició».

Cal recordar que el ministre Torres, mitjançant el Butlletí del Consell General, va respondre a Gili adreçant-la a les oficines d’Andorra Telecom per veure la documentació sol·licitada ja que «afecta dades estratègiques i confidencials de la companyia». En aquest sentit, Gili va indicar que «jo no he d’anar a Andorra Telecom perquè crec que la informació sol·licitada se’m pot aportar per estudiar-la com cal». Gili va anar un pas més al dir que «aquesta pràctica no és nova, ja que es feia durant la passada legislatura». Gili va afegir que «és curiós com els que eren socis nostres a la passada legislatura anunciaven que les coses canviarien i tot segueix igual».

El PS ha rebut la mateixa resposta de «confidencialitat» a preguntes entrades al Consell General sobre la Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns (Sdadv), l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) o en relació amb comptes de la intervinguda BPA. És per aquest motiu que Gili va recordar que «ja he expressat la meva queixa i malestar per les formes de fer».