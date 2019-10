Fins a 650 joves inscrits a La Central d’Andorra la Vella

El departament de Joventut del Comú d’Andorra la Vella posa a l’abast dels joves diferents recursos com La Central; la consulta ràpida d’adolescents en risc (CRAC) i les xerrades per a pares i mares, per incidir també en els progenitors. La Central compta actualment amb 654 joves inscrits, la majoria dels quals (340) d’Andorra la Vella. I cal destacar que per franges d’edat, els joves que més fan servir els serveis tenen de 14 a 17 anys.

Segons les dades facilitades, el 57% dels usuaris són nois, i la majoria són estudiants que no realitzen activitats extraescolars. Cal destacar, a més, que un total de 280 joves han participat de manera activa en les diferents activitats organitzades. Altres dades posen en relleu que aquest espai per a la joventut registra uns 200 usos al mes, la qual cosa suposa una mitjana de deu joves al dia i que els dies de més afluència són els dilluns i els dimecres. La tarda, entre les 16 i les 18.30 hores, és la franja horària més freqüentada.

Pel que fa a la consulta ràpida, la majoria dels usuaris són pares i mares que plantegen inquietuds sobre els seus fills. L’any passat una vintena de progenitors van consultar el servei. Des del CRAC destaquen el fet que encara són pocs els joves que en fan ús tot i que s’intenta difondre’l a les escoles.