«Satisfacció» per l’acollida de la primera Fira Animalista

La primera edició de la Fira Animalista d’Andorra, que va celebrar-se durant la jornada de dissabte a la Massana, va reunir força curiosos, tant amb mascotes com sense, que van acostar-se a participar a les activitats o a recollir informació. Segons va explicar a aquest rotatiu el president de Laika, Josep Mas, que era un dels organitzadors de l’esdeveniment, «va venir més gent al matí que a la tarda, quan va afluixar l’afluència». Tot i així, va mostrar-se confiat que «se segueixi fent difusió de l’esdeveniment i amb el temps acabi venint més gent».

Tal com va indicar ell mateix, va ser possible desenvolupar totes les activitats que s’havien programat i algunes conferències van tenir més oients que d’altres. De fet, va reconèixer que «ens hagués agradat portar més conferenciants per tractar altres temes, com la ramaderia o els animals salvatges, però aquest any no ha estat possible i intentarem que així sigui de cara al següent». Aquesta vegada va parlar-se sobre l’educació dels gossos, les disfuncions dels felins, les teràpies canines o la fauna autòctona, sobre la qual hi ha «molt desconeixement», va apuntar Mas. I també va suscitar interès l’alimentació, ja que la varietat de pinsos va en augment i la tendència és buscar els més saludables.

«Tot el que sigui interacció amb la gent que té mascota i que no en té és bo», va expressar la seva satisfacció amb la fira el president de Laika. A més, va reconèixer que la unió amb Bomosa per a l’organització de l’esdeveniment «ens permetrà enfortir les nostres reivindicacions». Mas també va voler manifestar el seu agraïment cap al Comú de la Massana, «que va acceptar la nostra proposta i ens ha donat l’oportunitat de tirar endavant la primera Fira Animalista».