L’ANC no preveu cap acció per a la sentència que afecti Andorra

Entre les mobilitzacions que està programant l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) com a resposta a la sentència del procés no hi ha cap acció prevista que afecti a Andorra, segons va informar la coordinadora de la delegació de l’Alt Urgell, Maria Mas, en declaracions a aquest rotatiu.

«Andorra pot estar tranquil·la. Provocar una acció a Andorra no ens suposa cap benefici. De fet, ho desaconsellem. El cost benefici per la gent transfronterera no ens val la pena» va sostenir Mas, qui va deixar clar que en qualsevol cas ells formen part d’una territorial de l’ANC i, per tant, no els recau a ells la responsabilitat de coordinar les possibles accions de protestes. De totes maneres, Mas va recordar que això no vol dir que «algun grup decideixi fer alguna cosa pel seu compte».

De moment entre les accions previstes hi ha una marxa des de cinc punts diferents del territori català en direcció a Barcelona, a banda de concentracions puntuals que es puguin dur a terme a les places dels ajuntaments.