Filloy apel·la a desenvolupar un model inclusiu en l’àmbit laboral

El ministre d’Afers Socials, Victor Filloy, va apel·lar ahir a desenvolupar un model inclusiu en l’àmbit laboral per tal de donar cabuda «a aquelles persones amb capacitats diferents». Filloy va pronunciar aquestes paraules en la jornada inaugural de la segona II Reunió iberoamericana de ministres d’Afers Socials, que porta com a lema Innovació i inclusió en l’àmbit de la discapacitat, i que s’allargarà fins demà.

«Estem començant a treballar molt en matèria inclusiva en l’àmbit laboral i creiem que aquest treball transversal amb tots els països que ens acompanyen en aquesta cimera serà molt enriquidor per nosaltres», va afirmar el ministre d’Afers Socials, qui va recordar que per avançar socialment en inclusió laboral també cal «acompanyar-lo de la normativa escaient» per tal de «normalitzar al màxim la situació». Precisament per aquest motiu, Filloy va assegurar que «el que estem fent és acabar d’elaborar tots els reglaments que despleguen tot allò que envolta aquesta qüestió».



Per la seva banda, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va posar en valor els avenços realitzats en «accessibilitat urbana», especialment per «als infants, la gent gran i les persones amb discapacitats». En aquest sentit, Marsol va definir Andorra la Vella com una ciutat «inclusiva i sostenible» que propicia la «interrelació». Aprofitant l’avinentesa, Marsol va encomanar un encàrrec als presents: «que es converteixin durant aquests dies en ambaixadors d’Andorra perquè portin als seus alcaldes en el Fòrum dels Governs Locals que organitzarem el proper any amb motiu de la cimera».



La secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, va posar èmfasi la terminologia del llenguatge a utilitzar per «no discriminar» i va recalcar que «la discapacitat està en la societat i les capacitats estan a les persones». «Que la manera per referir-nos a ells no els vulneri encara més en termes de les seves capacitats diferenciades», va afegir Grynpan, qui va felicitar a Andorra per «donar el pas endavant» i organitzar la cimera.



A la trobada hi van ser presents diferents representants de la societat civil i la jornada va cloure amb una conferència de del que probablement és l’exemple andorrà d’inclusió social més conegut arreu del món, David Aguilar. El jove lauredià, famós per haver-se autoconstruït diverses pròtesis de braç amb peces de Lego, va realitzar un emotiu discurs en el qual va donar a conèixer la seva història. «És precisament el que no tinc el que m’ho estan donant tot», va sentenciar Aguilar.