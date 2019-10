Parrilla acaba en 16a posició a l’Sky Pirineu

Imma Parrilla va aconseguir acabar en 16a posició a la Salomon Ultra Pirineu, la darrera prova de les Migu Run Skyrunner World Series. La primera edició de la prova va comptar també amb la participació de Sintu Vives i de David Méndez. Els tres es van afrontar a un recorregut de 36 quilòmetres i de 2.575 metres de desnivell positiu.

Imma Parrilla va realitzar una excel·lent cursa, travessant la línia de meta en una meritòria 16a posició, marcant un temps de 5.01,43 hores. La corredora de l’equip nacional va donar el seu màxim fins al darrer quilòmetre, entrant en el top 20 de la darrera cursa internacional de la temporada, de manera que va aconseguir tancat amb èxit el curs, en el qual ha demostrat el seu bon estat de forma.

Per la seva banda, Sintu Vives va lluitar des del primer quilòmetre per tal d’agafar un bon ritme de cursa i poder realitzar els 36 quilòmetres oferint el seu màxim. Finalment, va marcar un temps de 4.11,28 hores. Per tant, va assolir una bona marca, tenint en compte el nivell competitiu de la prova. Qui no va tenir tanta sort va ser David Méndez, ja que va haver d’abandonar per molèsties físiques. El corredor sortia d’una lesió recent i encara no està al seu màxim nivell.

La victòria de la cursa va ser per a Jan Margarit. El català es va imposar amb màxima autoritat, fent un temps de 3.17,19 hores i, per tant, es va convertir en el primer guanyador de la història de la cursa. El noruec Stian Angermund va ser segon, a 1,07 minuts, i el també català Oriol Cardona va acabar en tercera posició, fent un crono de 3.23,53 hores, fet que li va permetre mantenir el lideratge de la general, a falta de disputar l’SkyMaster, en la qual també prendran part els germans Casal.