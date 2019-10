Cardelús no pot acabar el Gran Premi de Tailàndia

Xavi Cardelús no va tenir un dia afortunat ahir al Gran Premi de Tailàndia, disputat al circuit de Chang perquè no va poder acabar la cursa que començava amb l’objectiu de donar continuïtat a la progressió mostrada als entrenaments. El treball de posada a punt dels dies anteriors va deixar la seva moto amb uns ajustaments precisos per afrontar la cursa i, de fet, al llarg de les primeres voltes, es complia el guió previst per a Cardelús i el seu equip. Malgrat això, tot es va començar a tòrcer un cop feta la primera meitat de la carrera quan l’andorrà ja era 25è i podia seguir progressant.

Una inoportuna sanció per excedir els límits de la pista li va comportar fer una long lap que va haver de repetir fins a dues ocasions per trepitjar la zona verda. De fet, la situació no va quedar aquí, ja que, seguint el que diu el reglament, la repetició d’aquesta sanció va comportar un ride through a la penúltima volta que va acabar amb el seu Gran Premi. «Ha estat un dia complicat, afrontàvem la cursa amb una bona posada a punt de la moto i bones perspectives, però les coses s’han començat a torçar a partir de les primeres voltes», comentava el pilot i reconeixia que «la sortida ha estat bona. He superat alguns rivals i després de marcar la meva volta ràpida en cursa, he arribat a ocupar la 25a posició». «A partir d’aleshores, m’ha començat a costar anar per les línies i m’he sortit un parell de vegades», explicava i remarcava que «tot plegat ha afectat la meva concentració i he començat a cometre algunes errades que m’han fet tocar novament la zona verda dels límits de la pista i la direcció de cursa m’ha imposat una sanció de ride through a la penúltima volta que ha significat el punt final de la cursa per a mi». «Toca aprendre del que ha passat i treballar al màxim per millorar en el pròxim Gran Premi», concloïa.