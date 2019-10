Satisfacció pel primer Campionat Interterritorial

L’Associació Andorrana de físic-culturisme i fitness d’Andorra la Vella i la Federació Andorrana de Fitness (Fafit) han celebrat aquest cap de setmana el primer Campionat Interterritorial de fitness al país, fet que suposa el primer esdeveniment d’aquesta mena organitzat a Andorra per aquestes entitats. Hi havia esportistes de Catalunya, Occitània i Andorra. Segons va explicar la presidenta de la Fafit, Mònica Bernaus, «ha estat espectacular respecte a organització, jutges, participació i esdeveniments, tot ha anat molt bé però hi ha coses per millorar», comentava i destacava que «tothom ha manifestat la seva satisfacció, sobretot els jutges pel xou que s’ha fet en categoria masculina».

També va remarcar la bona acollida per part del públic perquè va ser de pagament. «Volem repetir cada any, però que vinguin participants de la resta de França i Espanya», concloïa Bernaus.