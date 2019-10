La llei de Moussa Diagne (86-84)

El Barça va naufragar ahir al Poliesportiu contra el MoraBanc Andorra, que va donar la sorpresa guanyant per 86 a 84, després d’una actuació que ha de marcar la línia a seguir per la resta de la temporada, amb un Moussa Diagne més fort que mai. Així, el Barça va patir la primera derrota del curs.

El partit va començar amb cinc punts del Barça que van servir perquè els andorrans veiessin que seria un matx extremadament complicat i, per tant, es van posar les piles, i de les bones, de les que duren, perquè entre tots els jugadors, ben entesos entre ells, van aconseguir fer una forta defensa i van baixar el nivell d’errors en comparació amb els partits anteriors, de manera que amb el seu joc estaven forçant les errades dels blaugrana per arribar a aconseguir un avantatge de vuit punts. A més, no defallien perquè si els triples no entraven, hi havia una alternativa amb el joc interior.

Però els visitants van optar per la classe individual, a més de per Mirotic, i amb encert des del triple i un ritme fort, van intentar tallar el joc del MoraBanc. Amb un duel igualat, el resultat en aquest primer quart era de 20 a 21, tot i el poc encert des dels tres punts dels del Principat.

El segon quart va seguir el mateix tarannà, amb uns triples mortals del Barça. Però el MoraBanc no va abaixar el cap i va anar guanyant confiança, de manera que tot i les genialitats dels blaugrana, els tricolor no es van desconcentrar, no es van desenganxar de l’electrònic en cap moment i, encara que davant un rival d’Eurolliga d’aquesta mena qualsevol error es paga, Diagne, especialment efectiu en tot el matx, va liderar fins al final, sense rendir-se, aconseguint fer una defensa excepcionalment dura i sent brutalment efectiu sota la cistella.

Els andorrans plantaven cara, oferint un gran nivell i augmentant l’encert, trobant una alternativa a qualsevol problema. Finalment el resultat a la mitja part era de 44 a 40, havent provocat moltes pèrdues als visitants i sent clarament superiors en el rebot ofensiu, fet que es va convertir en la clau d’aquest temps.

A la represa, Diagne va liderar un tercer quart de somni, que estava fent un joc espectacular, imposant la seva llei, convertint-se en el gran protagonista davant el seu exequip. Els tricolor van anar marxant en el marcador fins a guanyar de nou després de diverses aparicions estel·lars dels tricolors, ja que tots estaven traient les seves millors versions, sobretot Dejan Todorovic, que des del triple es mostrava letal. Quan faltaven deu minuts per al final, el resultat era de 62 a 56.

Amb un petit avantatge, els tricolor van començar el darrer quart ja pensant amb la victòria, ja que el Barça ho tenia molt complicat vist el joc dels andorrans, que no paraven de créixer. Ja plenament confiats, van dir prou quan faltaven set minuts per al final i van aconseguir una renda de 10 punts. Però el Barça no va defallir i ho va seguir intentant i quasi dona l’ensurt quan faltaven pocs segons pel final quan Mirotic va posar el 86 a 84. Amb 1,6 segons al marcador, el Barça quasi fa el triple però al final no va provocar cap infart al públic del Poliesportiu.

Ibon Navarro: «Hem de tocar de peus a terra»

El tècnic tricolor va explicar ahir que es podria mostrar igual de satisfet «si haguéssim perdut, si hagués entrat la darrera cistella». «Els jugadors han entès com volem jugar, espero que no sigui un partit aïllat, volem seguir en aquesta línia de jugar com volíem, tal com vam dir des del primer dia», comentava i assegurava que «hem tingut més ritme però les pèrdues són les mateixes, hem de mirar amb qui estàvem jugant». «És potser un dels equips d’Eurolliga en millor forma, són molt grans i és difícil passar-se la pilota, fer-la circular, tenen molta envergadura», remarcava i assegurava que «això justifica les pèrdues, però el ritme ha estat millor amb errors, precipitacions i pèrdues de concentració, però la nostra feina al rebot ha estat la clau», aclaria.

També va comentar que «hem de tocar de peus a terra». Pel que fa als 35 rebots, va indicar que «des del 20 d’agost aquest equip està pensat per ser bo en el rebot ofensiu, ja ho va ser en el passat i ara volem que ho sigui més». «Cada tir que fallem és una oportunitat per fer el que sabem que fem bé», sentenciava i reiterava que «hem ficat tirs importants al final». «Sempre podem competir, sempre són uns petits detalls però si fem el que hem de fer sempre competirem», sentenciava el tècnic visiblement satisfet per una victòria sobretot moral.