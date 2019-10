Esteve repeteix victòria en el Gran Premi Sportful

D’aquesta manera, Esteve va marcar un crono de 31.13,4 minuts. Segon va ser el rus Aleksei Chervotkin, a 19,3 segons, mentre que l’espanyol Imanon Rojo va arribar a 52,7 segons. Per la seva banda, l’italià Francesco De Fabiani en va tenir prou en arribar en quarta posició, marcant un temps de 59,9 segons, per ser el primer italià. Simone Daprà va ser el millor italià sub-23.

Irineu Esteve va aconseguir imposar-se per segon any consecutiu en el Gran Premi Sportful de rollerski, que se celebra Itàlia, en un recorregut de 9,5 quilòmetres des de la fàbrica de cervesa Padavena fins a la Croce d’Aune. L’andorrà es va estar entrenant a l’Stelvio la setmana passada i ahir va fer una demostració del seu estat de forma imposant-se en el primer compromís de la temporada, marxant en els primers quilòmetres i passant la línia en solitari.

Per El Periòdic

