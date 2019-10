Els pares de Nadia Nerea només pagaran 62.000 euros

L’Audiència de Lleida ha concretat en una nova sentència que els pares de Nadia Nerea, una nena que pateix una malaltia rara, hauran de tornar 62.284,31 euros dels 402.232,65 que una resolució anterior establia que van estafar a 65 afectats. La Sala respon així al requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que al maig de 2019 va estimar parcialment el recurs de la defensa pel que fa a la responsabilitat civil i anul·lava la part que feia referència a les indemnitzacions «per falta de concreció».



El TSJC va instar l’alt tribunal lleidatà a fer una «individualització» dels perjudicats a qui s’havia d’indemnitzar i a concretar quines quantitats van rebre com a donatius de forma fraudulenta i que no es van destinar a tractaments mèdics de la menor. Ara, segons indica la nova sentència, els condemnats per estafa continuada agreujada només hauran de fer efectiu el pagament a aquells afectats que han pogut acreditar que al seu dia els hi havien ingressat diners amb aquesta finalitat. Els afectats són majoritàriament particulars, tot i que també hi ha a escoles, entitats, grups de teatre o comerços, entre d’altres.



La quantitat més elevada de diners que hauran de retornar a un dels 65 afectats que han pogut acreditar el seu donatiu és de 13.000 euros, malgrat n’hi ha una altra de 6.500 euros i dos més de 6.000 euros cadascuna, informa RàdioSeu.

Condemnats per estafa

Fernando Blanco i Margarita Garau, condemnats per estafa continuada agreujada a cinc anys i tres i mig de presó respectivament, es troben actualment en llibertat a l’espera que la sentència sigui ferma. En el cas del pare, va sortir del centre penitenciari el mes de juny passat, un cop havia complert en presó provisional la meitat de la pena.



L’estafa es va destapar al desembre del 2016 i va crear una gran polèmica a tota Espanya.