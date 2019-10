Els tabaquers demanen un 20% dels beneficis dels fabricants

La Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) demanarà als fabricants un marge de benefici del 20%, segons es va acordar durant la seva primera trobada com a associació celebrada ahir al matí. El seu president, Raül Calvo, va explicar que la petició es farà tenint en compte les modificacions legislatives que es preveuen amb l’aplicació per llei de les tarifes mínimes de venda al públic, i amb la voluntat de protegir els comerços més petits. «Ja no serà la venda de tabac tradicional que hem conegut durant els últims temps, sinó que aviat el paradigma canviarà i ens hem d’enfocar cap a la dignificació i professionalització del sector», va apuntar Calvo.



Respecte a l’establiment del preu mínim, el president de l’UCAT va reconèixer que «està sent més difícil del que ens pensàvem» i, malgrat estar fora de termini legal, «esperem resoldre-la en els pròxims dies» perquè la Comissió Consultiva encarregada presenti la proposta al Govern i aquest l’aprovi i tiri endavant.

Producció internacional

En la mateixa reunió, els comerciants de tabac també van posar damunt la taula la possibilitat d’ampliar la importació de productes. «Els fabricants sempre han gaudit de protecció i d’una situació privilegiada del mercat perquè han format una part molt important del teixit econòmic del país, i no ens sembla malament. Però volem tenir més facilitats per importar els productes als quals els fabricants andorrans no puguin donar resposta i agrandar així el ventall de compra dels nostres clients», va assenyalar Calvo. D’aquesta manera, l’UCAT «no té la intenció de fer la competència» als fabricants nacionals, si bé és cert que «no vol dependre tant» dels seus productors.

Paper dels socis

Un altre dels principals punts de l’ordre del dia de la trobada va ser definir què representa ser soci de l’associació i quins són els seus drets i deures. El president va informar que hi podran formar part tots els comerciants que tenen llicència per vendre, tant en petits negocis com en grans superfícies, així com els explotadors de màquines de tabac. «Es tracta que dins l’associació tots puguem dir la nostra i debatre les problemàtiques amb les quals ens trobem habitualment com, justament, el marge de benefici del negoci», va considerar Calvo, alhora que matisava que tots els socis hauran de ser «proactius i participatius». Actualment hi ha més de 150 llicències de venda de tabac al detall, tot i que de moment només s’han inscrit a l’UCAT «unes 30 o 40».



Amb la creació de l’associació, els tabaquers del país també esperen millorar la seva imatge respecte al vincle que el públic general estableix entre ells i el contraban. En aquest sentit, el president va apostar per «fomentar al màxim les bones pràctiques de venda en un sector que durant tants anys ha estat estigmatitzat».



Per últim, cal recordar que l’aprovació de l’associació es va retardar «una mica més del previst» –la tramitació es va iniciar abans de l’estiu– perquè la junta va haver de modificar «alguns aspectes formals» dels estatuts i fins després de les vacances el Govern no va donar el vistiplau a la formació definitiva.