Canillo ‘perd’ 300.000 euros a l’any en taxes de pisos de no residents

El Comú de Canillo segueix treballant per aconseguir que tots els apartaments que són propietat de no residents a la parròquia paguin els impostos i taxes que els corresponen. Una iniciativa que fins ara ha permès incrementar els ingressos directes de la corporació de manera significativa. Segons va explicar el conseller de Finances canillenc, Marc Casal, la corporació ingressa cada any 1,5 milions d’euros corresponents als impostos i taxes d’aquests pisos, però encara es deixen de percebre 300.000 euros anuals d’aquells immobles en què no s’ha pogut localitzar el titular, registrar-lo de forma correcta i per tant, complir amb les obligacions tributàries escaients. Segons els càlculs del comú, si tothom pagués el que toca l’administració local canillenca podria arribar a ingressar gairebé dos milions d’euros per aquest concepte.



Casal va detallar la feina feta des del 2013, quan es va començar la campanya de control. «En aquell moment teníem localitzat el propietari real d’un 30% dels apartaments. Avui dia tenim localitzats el 90%», va explicar, remarcant que de tots ells es té com a mínim un telèfon, una adreça física o una de correu electrònic per poder-s’hi posar en contacte. D’aquesta manera se’ls ha pogut notificar el deute i es confia que d’aquí a uns mesos els pagaments s’hagin efectuat. «La feina ha estat llarga i ara anem veient els resultats. Cada vegada hi ha més apartaments que liquiden les seves taxes corresponents, per tant, els propers anys esperem arribar al total d’apartaments que liquidin les seves obligacions», va apuntar el responsable de finances, que va advertir que en cas que no es complís, es podrà aplicar el procediment habitual a través dels saig.

Comptes

«És evident que la feina per intentar cobrar tots els deutors i obligats tributaris es tradueix amb un augment d’ingressos», va reconèixer Marc Casal després d’una sessió de consell de comú en què es va donar a conèixer la liquidació pressupostària del primer semestre que presenta un superàvit d’1.010.200 euros. El conseller va destacar que per assolir aquestes xifres s’ha «insistit molt a mantenir les despeses de funcionament que havíem acordat a l’inici del mandat», si bé la inversió ha anat en augment «perquè és la política d’aquest mandat».



El conseller també va fer especial incidència en el fet que actualment els ingressos totals depenen en un 55% de les transferències del Govern, mentre que els ingressos propis corresponen al 45%. Casal, però, va afirmar que si aquesta tendència a incrementar els ingressos, afavorida també per un major control de deutors, es manté, la situació podria canviar abans d’acabar l’any, quan l’autofinançament de la corporació superaria el 50%.

Apartaments turístics

Una altra de les batalles del Comú de Canillo és la dels apartaments turístics il·legals. Fa uns mesos es va posar a disposició dels ciutadans una opció a través de la pàgina web comunal per poder denunciar de manera anònima aquells apartaments que no complissin la normativa. Marc Casal va explicar que fins ara s’han rebut unes «6 o 7 denúncies» però que després de fer les comprovacions corresponents, es va veure que només dos no estarien registrats. És per això que el departament d’inspecció treballa per determinar si realment els immobles s’utilitzen com a pisos turístics o no i en cas que sí, obrir-los un expedient. Amb tot, com que encara no ha començat la temporada d’hivern, els pisos estan buits i per tant, es fa difícil determinar si incompleixen la normativa o no.



El titular de Finances va indicar que fora de la temporada alta és normal que no hi hagi massa activitat de denúncia o queixa, però un cop comenci la temporada d’hivern «veurem l’efectivitat i la cooperació de la població en aquest aspecte». Igualment es va mostrar esperançat de poder dir aviat que tots els apartaments estan degudament registrats, «però ho dubto perquè és el primer any d’incorporació de la normativa». Considera que el sistema de queixa anònima «serà un termòmetre per comprovar la situació aquest hivern».

Obres d’eixampla de la carretera d’Incles i nou enllumenat a la carretera de Soldeu

El ple del Comú de Canillo va aprovar ahir diverses adjudicacions d’obres. D’una banda, es destinaran 98.950 euros a fer treballs d’eixamplament de la carretera d’Incles a la zona d’entrada al camí. Segons va destacar el conseller d’Obres, Rafel Casals, es tracta d’una de les zones més estretes. D’altra banda també es va adjudicar el concurs per fer l’enllumenat de la carretera general al poble de Soldeu per un import de 374.002 euros.

En matèria urbanística es van aprovar diversos convenis. Entre els més destacats, un amb Casa Molines per poder corregir l’alineació i les cotes d’un vial que formarà part del projecte urbanístic que la propietat vol desenvolupar a l’espai que fins ara ocupava l’Abarset. En el moment d’elaborar el pla parcial es va cometre un error i per solucionar-lo calia que la corporació retornés part d’un terreny als privats. Amb tot, els titulars de la zona han renunciat a rebre aquest terreny i en contrapartida el comú s’encarregarà de fer la voravia que correspon al tram de cessió.

La corporació també va donar llum verd a una modificació dels preus públics en relació amb les tarifes dels aparcaments. D’una banda, la tarifa mensual per al pàrquing del Tarter i el del costat del Palau de Gel s’ha fixat en 19,25 euros. D’altra banda, pel que fa a les zones blaves i responent a les demandes de molts ciutadans de poder disposar d’altres tarifes a part de l’anual, s’ha decidit incloure una tarifa mensual de 15 euros al mes que permet a aquells qui la paguin poder aparcar sempre en els espais de zona blava. La tarifa anual es manté en 150 euros.