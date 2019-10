Terceravia demana aturar el concurs del telefèric del pic de Carroi

El comitè local de terceravia d’Andorra la Vella va demanar al govern comunal de la capital que aturi el concurs per a la construcció de la primera fase del projecte del telefèric del pic de Carroi. Segons es va donar a conèixer mitjançant un comunicat, des de la formació política es vol que s’ajorni el concurs fins que els resultats de les pròximes eleccions comunals referendin la voluntat de la ciutadania.



Des de terceravia es va assenyalar que s’entén que l’ús de béns públics i, especialment, el patrimoni natural requereixen una cura especial per les conseqüències mediambientals, econòmiques i aspectes de la propietat que es pugui desencadenar de la construcció del giny. Entres aquestes conseqüències, exposen, s’inclouen tant la construcció com el manteniment i, concretament, aquella part que haurà d’assumir l’administració.



És per tot això que des del comitè local de terceravia es considera que abans d’encetar un concurs d’aquesta magnitud cal tenir a l’abast informació exacta sobre l’impacte ambiental, el cost, el conveni, així com les repercussions que se’n puguin derivar de la seva execució. Per aquest motiu, reclamen que s’analitzi tota la informació abans de prendre una decisió en un sentit o l’altre.



D’altra banda, denuncies que moltes de les accions de la majoria comunal tenen un component preelectoral i consideren que una decisió com aquesta a les portes d’uns comicis «no tindria legitimació democràtica». Abans, des del seu punt de vista, cal copsar el parer de la ciutadania i si escau, fer una consulta perquè es podrien hipotecar «generacions futures».