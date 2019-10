José García deixa la banqueta del CV Encamp per motius personals

El CV Encamp va anunciar ahir que el fins ara entrenador de l’equip, José García, deixa el càrrec per motius personals, «havent fet durant dos anys una feina encomiable al capdavant de l’equip, aconseguint dos títols de Primera Nacional i un tercer i quart lloc a les fases d’ascens a Superlliga 2».

En aquest sentit, l’entitat va explicar que «a hores d’ara, el club està buscant el seu substitut» i que «esperem anunciar-lo en pocs dies perquè pugui dirigir el remodelat equip d’enguany.» García, de fet, ja no va dirigir el partit d’aquest cap de setmana, en el qual els encampadans van perdre contra el Sabadell. Així, el nou tècnic arribarà per «aconseguir la permanència» i per «pujar el nivell de joc, intentant ascendir a la Superlliga2», de nou. «És tot un repte per a l’equip i per a la junta del club, que afronta aquest període amb màxima il·lusió i ganes de continuar treballant», manifestava l’entitat en un comunicat, tot fent «un agraïment enorme a García, pel que ha fet com entrenador i pel voleibol Andorra». «Sempre tindrà les portes del club obertes», concloïa.