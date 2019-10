Detingut un noi de 18 anys per maltractar la seva mare

La Policia va detenir el passat dissabte a Escaldes-Engordany un noi resident de 18 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, ja que hauria maltractat la seva mare en un domicili particular de la Massana. A més, el cos d’ordre va haver d’intervenir el dia abans en un domicili particular de Sant Julià de Lòria on va ser requerit perquè un resident de 40 anys estava dormint a casa dels seus pares tot i tenir una prohibició d’entrar en contacte amb els seus progenitors a través d’una ordenança penal. Quan els agents van intervenir, l’interessat va reaccionar de forma violenta i amb excessiva resistència, de manera que va ser detingut per un delicte contra la funció pública.

A part d’aquestes dues detencions, però, la Policia va realitzar-ne 18 més al llarg de tota la setmana passada. També destaca la d’un home de 65 anys no resident que va ser detingut diumenge al Pas de la Casa que conduïa una autocaravana amb matrícula francesa per haver atropellat una noia no resident de 19 anys a la rotonda de l’avinguda Consell de la Terra, que va resultar greument ferida i va haver de ser traslladada en helicòpter a un hospital de França. Per això, l’home va ser detingut per lesions per imprudència i acusat d’un delicte contra la integritat física i moral.

D’altra banda, van haver-hi set detencions per delictes contra la salut pública i sis més per delictes contra la seguretat del trànsit.