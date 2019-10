Quasi 1.400 cartrons de tabac comissats en tres dies a França

La segona va dur-se a terme el dia següent, el 3 d’octubre, quan la brigada de Montalban va descobrir deu maletes enormes plenes de cartrons de cigarretes en el maleter d’un autobús de línia regular entre Tolosa i París. En total, hi havia fins a 804 cartrons, és a dir, més de 160 quilograms. Finalment, el 5 d’octubre, els agents d’Acs van interceptar 280 cartrons més de tabac de contraban, el que equival a 58 quilograms, en una zona de muntanya.

Per El Periòdic

