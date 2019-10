Una victòria de prestigi per encarar el partit d’EuroCup

Una victòria de prestigi, una demostració del que són capaços i, inclús, la venjança després que el Barça s’endugués la Lliga Catalana. Així es podria resumir el partit del MoraBanc Andorra contra els blaugrana de diumenge i és que, com va indicar Ibon Navarro a la roda de premsa posterior al partit, «els jugadors han entès com volem jugar, espero que no sigui un partit aïllat, volem seguir en aquesta línia de jugar com volíem, tal com vam dir des del primer dia». El tècnic va subratllar des d’un inici que aquest any buscava fer un bàsquet més modern i més físic. I, per a aconseguir-ho, compta amb vuit fitxatges nous que, juntament amb els quatre jugadors que es van quedar, diumenge van créixer davant d’un rival fort i el van fer passar la frontera amb la cua entre les cames. Nacho Llovet va indicar que «és una victòria que ens va molt bé, aquests tres dies després de la tornada de Mònaco vam entrenar molt dur, sabíem que havíem de fer un canvi de xip i pujar una marxa tots. Hem fet una demostració de caràcter, intensitat i de lluita, i la recompensa ha estat molt maca».

S’enfrontaven a un equip amb qui ja s’havien vist les cares, tot i això, Llovet va considerar que «són uns equips amb tantíssima qualitat que, encara que coneguis els jugadors, les mesures no sé si serveixen de gaire. Es tracta de jugar els partits, de lluitar en cada possessió i cada defensa. Crec que avui [diumenge] tothom ha abaixat el cul, ha gastat les faltes quan les havia de gastar i s’ha sacrificat per l’equip. Així és com les coses surten i conjuntament hem fet un bon partit».

De cara al repte de demà contra el Rathiopharm Ulm va apuntar que «hem de continuar en aquesta línia, sé que seguirem treballant i crec que l’equip s’ha adonat de quin és el camí a seguir per jugar bé i per guanyar partits. Espero que mostrem la mateixa cara. No és un partit tan bonic, no hi ha cares tan conegudes a l’equip rival però hem de fer-ho per nosaltres i crec que, si sortim amb aquesta intensitat, les opcions de guanyar seran molt altes».

Pel que fa al canvi d’energia de l’equip, Moussa Diagne va expressar que «és un equip nou, amb nous companys, i necessitàvem trobar el feeling i la confiança. Necessitàvem temps perquè cadascú trobés el seu rol i se sentís còmode. Avui [diumenge] hem demostrat que tenim qualitat, que tenim cor i que podem guanyar qualsevol rival. És una victòria que ens dona molt bones sensacions per recuperar-nos després de les derrotes. Necessitàvem guanyar un partit gran, i ja ho hem fet». «Dimecres tenim el primer repte d’EuroCup a casa i necessitem guanyar per continuar amb la dinàmica positiva. A més, està començant a fer fred, ho passaré malament, però vull que nevi una miqueta i que així puguem guanyar», va afegir entre riures el pivot que es va endur la millor puntuació del partit.