Trungelliti, un exiliat per haver plantat cara al joc brut

La vida del tennista argentí Marco Trungelliti va canviar l’any 2015 quan va ser temptat pel mateix diable amb l’oportunitat de guanyar molts diners arreglant un partit. Però va dir no i va denunciar el cas, fet que va servir per destapar una trama de tripijocs de partits. Per haver fet el correcte, per haver apostat pel joc net, ara viu a Andorra, competint per Europa, exiliat, sense poder tornar a Amèrica del Sud per por, després de les infinites amenaces que ha rebut. Tampoc competeix a Àsia ni a Àfrica per evitar situacions d’inseguretat.

Trungelliti va destapar un tsunami de tramposos, va ser titllat de delator i va ser repudiat per molts companys, sense rebre suport ni tan sols dels estaments més importants del futbol mundial. Tot i això, s’ha convertit en un exemple del joc net i ahir va formar part de l’Escola de Valors del MoraBanc Andorra.

«Crec que no sóc un exemple a seguir perquè les coses són clares, blanques o negres, o estàs d’una banda o de l’altra», comentava i denunciava que «el problema de tot és el que està en mig, de tots aquells que dubten i no saben que fer, tenint en compte que generalment el camí fàcil és ser corrupte on els diners fàcils són els bruts». «M’alegra que els nois vinguin a escoltar, lamentablement al meu país les coses no funcionen així, espero que això serveixi d’alguna cosa», desitjava i recordava que «el camí correcte i dormir tranquil no té preu».

També va remarcar que «va ser dur perquè molts col·legues em van donar l’esquena» i perquè «l’ATP i l’ITF es van quedar en silenci, sense donar-me ni tan sols suport personalment, quan són les entitats que estan en contra del joc brut».