Jonathan García demana «tocar de peus a terra» tot i ser primers

El VPC Andorra està en ratxa i ara mateix és primer a Honor tot i haver ascendit aquesta mateixa temporada. Els andorrans es van imposar per 13 a 28 aquest cap de setmana al Tolosa UC i van sumar la seva tercera victòria consecutiva, fet que permet ser optimistes. Malgrat aquest context, el tècnic tricolor, Jonathan García, «demana tocar de peus» perquè «això acaba de començar i la temporada és molt llarga». «Hem fet un començament positiu pel que fa a sensacions i a l’efectiu, perquè és molt ampli en aquesta categoria i això ens permet tenir les màximes garanties», comentava i assegurava que «estem molt contents per haver reaccionat de seguida després d’haver perdut el primer matx perquè sempre es fa difícil començar perdent».

Mantenir la categoria

Per tant, García creu que és «agosarat» pensar en Federal 3 perquè «el que volem és mantenir la categoria, és important mirar d’arribar a les fases finals, però hem d’anar partit a partit i veure a on estem al març». «Si podem optar a l’ascens, ho farem, però hem de tenir moltes coses a favor perquè en aquesta categoria no només demanen un sènior sinó també hi ha d’haver requisits pel que fa als equips de base, serà un fet que haurem de treballar», aclaria i remarcava que «no entro en els problemes econòmics perquè no em pertoca però pel que fa al club, s’ha d’estudiar bé, ara per ara hem de mantenir el cap fred i anar de mica en mica».

Així, assegura que la clau és «l’efectiu que tenim perquè ens permet fer rotacions i entrenar en condicions òptimes». Per altra banda, el jovent i la gent de casa són els altres punts forts perquè «hi ha jugadors cridats a ser líders de l’equip i a agafar el relleu», a més, «les incorporacions foranes han sigut molt bones, tenim perfils més col·lectius a diferència de l’any passat, estem molt contents però hi ha marge de millora». En aquest sentit, considera que «podem ser més col·lectius» i que «a vegades, en els moments difícils perdem el nord una mica i ens posen nerviosos, pecant massa d’individualitats o de tenir idees diferents el camp». «Hem d’anar a una», sentenciava.

La gespa del Nacional

Pel que fa al polèmic canvi de gespa de l’Estadi Nacional, va indicar que entrenar al Comunal «no és cap excusa en l’àmbit esportiu per canviar la dinàmica», tot i el canvi que hauran de fer. «Haurem de fer més esforços, no és un terreny massa favorable perquè, a més, haurem de jugar tres partits a fora contra tres rivals de la part alta de la taula», reiterava i demanava als seus jugadors «estar centrats». «A la tornada tindrem tres partits a casa, una situació que pot ser molt bona», concloïa el tècnic.