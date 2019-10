Sis concerts al Cicle Cambra Romànica

La quarta edició del Cicle Cambra Romànica comptarà amb sis concerts, que es desenvoluparan durant aquest mes i el vinent i que tindran com a seu les esglésies de Canillo. La majoria de les actuacions seran gratuïtes i al final en cadascuna músics i públic assistent tindran la possibilitat de compartir l’experiència.

El primer concert serà el 26 d’octubre a càrrec del Duo Divertimento, composat per Lisa Downes a la flauta travessera i David Font a la guitarra clàssica. Tocaran composicions de Piazzola, Debussy, Poulenc, Satie i Rodrigo, entre d’altres. Es podrà escoltar la flauta i la guitarra com a solistes, però també acompanyades l’una de l’altra. El concert es realitzarà a Sant Miquel de Prats. El 2 de novembre el Quartet Vivancos, composat per estudiants de l’Escola Superior de Música de Catalunya que van quedar finalistes del primer Concurs Internacional Cambra Romànica, interpretaran el quartet número 19 de Mozart, anomenat Les dissonàncies i el número 8 de Shostakovich, escrit l’any 1960 i que va ser dedicat a les víctimes de la guerra i el feixisme. Habitualment treballen amb el reconegut Quartet Casals. Tocaran a Sant Bartomé de Soldeu.

La tercera actuació serà Amigues íntimes o rivals-dones d’òpera, amb la soprano andorrana Jonaina Salvador, la mezzosoprano belga Caroline de Mahieu i el pianista francès Nicolas Licciardi. Presentaran un programa de duos femenins, tan aviat còmics com tràgics, per obtenir una gran riquesa tímbrica i harmònica, i poder jugar amb la varietat que ofereixen les dues veus. Interpretaran a Mozart, Monteverdi, Bellini, Gounod i Berlioz el 9 de novembre a Sant Cerni de Canillo.

El 16 de novembre serà el torn de Sánchez & Fortuny-Piano Duo. Els joves pianistes Júlia Fortuny i Bernat Sánchez, guanyadors del concurs Internacional Cambra Romànica, dediquen el seu concert a la música de compositors austríacs i alemanys de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Començarà amb l’Andante i Variacions en Sol Major de Mozart, seguirà amb peces de Czerny, Schubert i Schumann. D’aquest últim tocaran els impromptus Pintures de l’Est. Serà a Sant Cerni de Canillo.

El Cosmos Quartet pren en relleu el 23 de novembre. Està format per músics de corda que han obtingut un gran èxit internacional tot i la seva joventut. Van ser els guanyadors l’any passat del concurs Irene Steels-Wilsing Foundation Competition de Heidelberg, i del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra de Terrassa. El 2015 van ser tercers en el concurs Carl Nielsen International Chamber Music Competition de Copenhague. Han participat arreu en festivals reconeguts i a Sant Cerni de Canillo interpretaran el quartet D87 de Schubert, el número 1 Metamorfosis Nocturnes de Ligeti i l’opus 132 de Beethoven.

Tancarà el cicle el 30 de novembre el Duo Albelda & Licciardi, amb el violoncel·lista andorrà Jordi Albelda i el pianista francès Nicolas Licciardi. Interpretaran una peça del jove compositor contemporani francès, Corentin Boissier, la sonata per a violoncel i piano d’Edvard Grieg, i l’actuació finalitzarà amb la polonesa de Chopin per a violoncel i piano. Serà a Sant Cerni de Canillo.