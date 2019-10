Chicos Mambo apropa la ‘Carmen’ més seductora i visual

L’opera Carmen presa des d’una altra perspectiva. Aquest és l’espectacle que es trobaran demà al Centre de Congressos de la capital els assistents al darrer espectacle de Chicos Mambo: CAR/MEN. La barra dividint el nom no hi és perquè sí, té el seu significat i posseeix la seva importància en l’obra. Humor, teatre, cant i comèdia hi seran presents en tot moment, a través de la música, la dansa i la veu, i sobretot, en una representació que destaca per ser molt visual.

Vuit ballarins-actors i un contratenor sortiran a l’escenari per mostrar tota l’originalitat artística en un espectacle que destaca pels diversos tocs que barreja, i els elements que acompanyen a la coreografia i la llum. «És un espectacle molt visual, amb dansa, teatre i música. Té molta originalitat», destacava Philippe Lafeuille, ballarí, coreògraf i director d’escena. Li dona especial rellevància a la barra que separa el nom que porta el títol de l’obra, perquè «parlem de la feminitat, ja que Carmen és molt femenina, independent i és un personatge que parla de l’amor, la seducció i la passió. Parlem de tot això però no som Carmen, però tots som Carmen. Qui és realment? Per mi, tots som Carmen. Hi ha tres Carmens».

Juguen amb la icona, amb una posada en escena treballant «molt amb el moviment», perquè «per mi, Carmen és la seducció», i així ho volen reflectir. Tots els personatges que surten a escena són masculins, un fet que aporta una tasca «interessant per treballar la figura femenina en l’home». Per a Lafeuille, aquest «és un espectacle que busca un intercanvi fort amb el públic, aquesta és una de les especificitats de la meva feina. És molt expressiu».

L’ull posat en França

Aquesta cita marca l’obertura de la Saison Culturelle de la France en Andorre i la Temporada de teatre d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Precisament aquesta relació entre els dos països és la que es vol impulsar. En la recent visita del Copríncep gal, Emmanuel Macron, «ens vam comprometre a continuar i donar més representació no només a la cultura francesa, sinó al que és França a Andorra», va assenyalar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, perquè considera que és «important per als joves conèixer la cultura francesa» i que es produeixi un equilibri de forces en la influència que pot venir tant des d’Espanya com de França».