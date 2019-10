Els psicòlegs es mostren preocupats per l’intrusisme professional

El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra està preocupat per l’intrusisme professional en el sector i així volen traslladar-ho en la propera reunió que mantinguin amb el ministre de Salut. «Ens han advertit que hi ha persones que estan exercint al país sense estar col·legiades i oferint pràctiques que no són correctes», va fer saber a aquest rotatiu el president del col·legi, Òscar Fernàndez. Segons va indicar, però, les queixes no venen directament dels pacients, sinó que de moment són apreciacions que els han arribat de coneguts o familiars, «de manera que és molt difícil controlar-ho i, com que és molt difús, encara més saber com atacar el problema». Tot i així, Fernàndez va subratllar que «ens preocupa i volem lluitar per la qualitat de la nostra professió».

En aquest sentit, el portaveu del col·legi va compartir que «l’única solució que semblaria funcionar és la via de la denúncia». I malgrat que hauria de venir dels pacients, Fernàndez va manifestar que el mateix col·legi estaria disposat a ocupar-se de les denúncies si arribessin. A més, va apuntar que és necessari fer difusió de la tasca del psicòleg per tal de fomentar un esperit crític, «ja que ara mateix molts pacients no hi han anat mai i com que no saben en què consisteix una consulta, és més fàcil que els enganyin i en surtin perjudicats». De tota manera, va remarcar que de moment no han percebut que els estiguin traient la feina però que volen garantir que els psicòlegs que exerceixen siguin professionals col·legiats.

Prioritats del col·legi

A banda de tractar aquesta preocupació, tal com va explicar Fernàndez, la propera trobada amb el ministre també ha de servir per debatre sobre la inclusió dels psicòlegs a la cartera de serveis de la CASS. «Des del col·legi ja vam fer-li arribar novament la proposta que havíem enviat a l’anterior ministre i partim de la idea que volem que entri tota la població, així com la totalitat de patologies i tractaments», va recordar el portaveu del col·legi professional tot insistint que no tenen intenció de reduir l’abast de la cobertura psicològica.

Tot i que la petició ja es remunta molts anys enrere, Fernàndez va reconèixer que aquest 2019 ja s’ha perdut i que és «més realista» parlar del 2020. De tota manera, va manifestar que l’actual ministre «sembla més favorable a la seva demanda» i que no els ha citat fins a finals de novembre perquè «abans de trobar-nos vol estudiar algunes qüestions legislatives de la mateixa cartera de serveis». Amb tot, la posició del col·legi no és inamovible i per molt que reivindiquin la cobertura dels serveis psicològics per a tot i per a tothom, segons va aclarir Fernàndez, «estem disposats a escoltar el posicionament del ministeri».

Entre les altres prioritats que el col·legi va fixar el passat juliol, destaquen la continuïtat de la formació per als col·legiats i la redacció de la llei que regula la professió. «Seguim treballant en l’esborrany però no serà fins a l’any vinent que estarà enllestit per passar-lo al ministeri competent», va admetre el president dels psicòlegs tot destacant que no han topat amb cap punt conflictiu però que es tracta d’una feina feixuga.