Retirada d'un formatge per presència de listeriosi

El ministeri de Salut i l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAE) han rebut una alerta alimentària a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea en referència a la possible presència de Listeria monocytogenes en un formatge fet a base de llet crua, habitualment venut al tall, procedent de França. Per aquest motiu s’ha procedit a retirar cautelarment el producte dels establiments que el venen, tal com explica el Govern en un comunicat.

De moment, el ministeri de Salut no té constància de cap persona que estigui afectada per aquest bacteri. Així i tot, es recomana a les persones que hagin comprat el producte que s’abstinguin de consumir-lo i el retornin al seu punt de venda. L’empresa fabricant d’aquest producte és SAS LE MOULIN, amb el número de registre sanitari FR 09.214.001 CE de Moulis, França. Segons el Govern, només hi ha constància de la comercialització al Principat d’un dels productes afectats, que és el següent: PYRENEES LLET CRUA VACA MOULIS PRESTIGE 4KG (lot 19170119 amb data de caducitat 23/11/2019).