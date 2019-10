La revolució de la gastronomia saludable

Segons l’estudi “Valores y visiones 2030”, de la investigadora Mirjan Hauser, el 52% de la població vol saber la història que hi ha darrera dels productes que consumeix. Un percentatge que s’espera arribi al 60% al 2030. Ara omplim la nostra cistella de la compra amb productes ecològics, naturals, lliures d’additius i conservants.

En general, és una tendència que té lloc especialment a les grans ciutats i ha provocat una revifada dels mercats tradicionals que a més de les fruites i verdures de tota la vida ara, també ofereixen pipes de carbassa, llavors de xia, de lli o de sèsam, i aliments proteics i probiiòtics.

Les botigues i els supermercats també estan plens d’una variada oferta de productes d’agricultura orgànica, frescos i poc processats. Ara, els beneficis d’una dieta equilibrada es venen sols: millora l’aspecte físic i mental, així com el sistema immunològic, regula el pes, prevé certes malalties, inclosos els accidents cardiovasculars i alguns tipus de càncers, i ajuda a obtenir més energia i un major grau de benestar personal.

Aquesta revolució gastronòmica no ha agafat desprevinguda l’hoteleria i les empreses de restauració, ja que el fenomen ve de lluny. De fet un recent informe de l’Associació d’Empreses de Gran Consum (Aecocc) reflexa una millora generalitzada de la percepció dels consumidors sobre el sector de la restauració. Per exemple a Espanya, el 61% de sopars i menjars es realitzen fora de la llar, en línia amb la mitjana de la Unió Europea.

A Andorra aquesta nova filosofia gastronòmica i de vida ha arribat de la ma de la Victoria Kemerer. La que fos la primera bloguera de moda del Principat és una apassionada de la gastronomia saludable i per això fa dos anys va obrir el restaurant Kökosnot a la capital i fa unes setmanes va presentar la seva segona proposta, el Dröm Kaffe.

"No mengis el que pots, sinó el que vulguis"

Es tracta d’un ampli espai gastronòmic on la Victoria ofereix als seus clients la possibilitat d’esmorzar, dinar o berenar amb productes d’elaboració pròpia de primera qualitat i exclusius mentre es gaudeix de les vistes del Parc Central a través dels seus grans finestralls, així com de les escultures i pintures de Philippe Shangti, l’artista francès amic de la propietària i ambaixador d’aquesta filosofia arreu del món.

El Drömkaffe és un espai dinàmic i tranquil on la salut ja no és un estat, sinó un estil de vida actiu, amb una gastronomia honesta i de proximitat (andorrana com a primera opció), o d’arreu del món, però sempre procedent del comerç just. Les seves elaboracions aporten vitalitat, alegria, i la motivació per trobar-se millor. Cuidar-se vol dir, entre d’altres coses, menjar bé i sa i aquesta experiència és la que ofereix aquest espai gastronòmic. Com diu la seva propietària, “no mengis el que pots, sinó el que vulguis”.

El Dröm kaffe està obert a tothom, als que es reconeixen en aquesta filosofia culinària i els que volen introduir-se per primera vegada. Serà fàcil, ja que tot el personal comparteix els ideals d’aquesta manera d’entendre la vida i els aconsellaran perquè puguin endinsar-se i gaudir d’una oferta gastronòmica lleugera, creativa, innovadora, arriscada amb productes de primera qualitat frescos i elaboracions fetes amb agave en lloc de sucre, farina de civada en lloc de blat, vegans i sense gluten.

A més, aquesta filosofia de vida y gastronòmica, com no podia ser d’una altra manera, és respectuosa amb el medi ambient i solidària amb el seu entorn i per això vol destinar part dels seus beneficis a associacions que comparteixin els mateixos principis. En futur, també volen que l’espai s’obri encara més a als seus clientes tot oferint xerrades relacionades amb aquest estil de vida.

És evident que el Dröm kaffe amb tots aquests ingredients està destinat a convertir-se en un aparador d’Andorra cap al món.

