El sindicat agrari xifra en un 20% les pèrdues de l’estiu

Els ramaders de cabrum, vacum, oví i equí de les comarques del Pirineu han perdut un 20% de capacitat econòmica aquesta temporada a causa de la sequera extrema que estan patint i que, segons va posar de manifest ASAJA de Lleida (Associació D’Empresaris Agraris) en un comunicat. El sindicat agrari s’ha sumat d’aquesta manera a les queixes pel fet que Agroseguro no reconegui el dany causat per la manca de pastures d’aquest estiu.



Per tractar aquesta qüestió, els responsables d’ASAJA a Lleida es van reunir ahir a Sort amb membres del sector. Durant la trobada, el president de l’organització, Pere Roqué, va explicar que estan elaborant un informe, acompanyat de fotografies, per enviar a la companyia asseguradora «perquè no es quedin només amb les imatges de satèl·lit i reconeguin la situació de sequera extrema que estan patint els ramaders de la zona».

Els ramaders van afirmaer que, per culpa de la manca de pluges, la recollida i baixada dels ramats de les muntanyes s’ha avançat entre 10 i 15 dies i que això suposa una despesa addicional per a les seves explotacions, perquè com més mesos estigui el bestiar a les granges més els costa alimentar-los. A més a més, van manifestarla seva «total disconformitat» amb la valoració feta per Agroseguro i reclamen les compensacions que consideren que els pertoquen, informa RàdioSeu.



A l’estiu són més de 1.100 vaques i vedells, 4.000 ovelles i 200 eugues les que pasturen en aquests prats. El sindicat va reconèixer que al mes de juny, quan van pujar els animals a la muntanya, ja no hi havia l’herba que hi ha habitualment.